Für einen polnischen Fan wurde am Kylie-Minogue-Konzert am Sonntag ein Traum wahr. Nachdem die Show in der Heimat abgesagt wurde, durfte Hanna aus Kielce in Zürich zu ihrem Idol auf die Bühne.

1/8 Diesen Moment wird Hanna Cieślak nie mehr vergessen: Sie durfte beim Konzert von Kylie Minogue im Zürcher Hallenstadion auf die Bühne und ein Foto mit der Musik-Ikone machen. Foto: Hanna Cieślak

Darum gehts Kylie Minogue holt polnischen Fan auf Bühne im Zürcher Hallenstadion

Hanna Cieślak trug rotes Outfit inspiriert von Minogues Songs

20-jährige Polin reiste extra für das 130-minütige Konzert nach Zürich

Michel Imhof Teamlead People

Es wurde ein unvergesslicher Tag für Hanna Cieślak (20) aus Kielce (Polen). Sie wurde am Sonntagabend von Popstar Kylie Minogue (57) im Zürcher Hallenstadion auf die Bühne geholt. Fürs Konzert der Australierin hat sich der Fan einiges einfallen lassen. Das hat sich ausbezahlt.

Im Publikum stand die junge Frau mit einem Schild und in einem knallroten Outfit. «Ich habe sie angerufen und gefragt, was tragen wir heute? Ihre Antwort: Rot», witzelte Kylie Minogue, als sie ihren Fan auf die Bühne geholt hatte. Die Sängerin selbst trug während der Szene einen roten Jumpsuit, ihr Fan ein rotes Kleid «Ich habe mir das Outfit schon lange herausgelegt», sagt Cieślak zu Blick. «Es ist ein Mix aus ihrem Lied ‹Red Blooded Woman›, dem ersten Outfit ihrer ‹Kiss Me Once›-Tour und dem Lied ‹Where the Wild Roses Grow›», erklärt der Mega-Fan. Offenbar fand das Kleid Anklang bei Kylie Minogue. Es fiel ihr auf, obwohl Cieślak nicht unmittelbar an der Bühne, sondern an der Seite sass.

Sie wolle in Polen aufs Konzert, aber es wurde abgesagt

Die Polin hatte gleich doppeltes Glück. Sie hatte Tickets für den Tourtermin von Minogue in Łódź, der aber wegen einer Kehlkopfentzündung der Sängerin abgesagt wurde. «Fans aus Paris, die ich von einem früheren Kylie-Konzert in London kannte, hatten Tickets für Zürich gewonnen. Also luden sie mich hierher ein. Ich bin extra für diesen Auftritt angereist.»

Das Gute: Sie war durch ihre Vorbereitung auf das polnische Konzert bereits ausgerüstet. Ihr Schild mit der Aufschrift «Break my tension by giving me a hug», auf Deutsch «Löse die Spannung, indem du mir eine Umarmung gibst», fiel der Sängerin auf. «Als sie mich sah, dachte ich nur: ‹Oh mein Gott, bitte hol mich auf die Bühne›. Ich habe sie mit meinen Augen angefleht», sagt sie. «Als ich tatsächlich nach vorne durfte, war alles total surreal. Kylie ist so eine herzliche Person. Unbeschreiblich!» Als Dank hat sie ihr ein Portfolio mit Design-Entwürfen, die sie extra für die Musik-Ikone gemacht hat, überreicht.

Ihr Vater machte sie zum Kylie-Fan

Die 20-Jährige ist schon länger Fan der Australierin. Der Grund ist ihr Vater. «Ich höre ihre Musik, seitdem ich denken kann. Mein Vater hatte viele ihrer CDs zu Hause, die habe ich mir immer und immer wieder angehört», erklärt sie. «Diese Fan-Liebe ist bis heute geblieben.»

Insgesamt waren am Sonntagabend Abend 7000 Fans ins Zürcher Hallenstadion gekommen, um Kylie Minogue zu feiern. Obwohl es asm Konzert nur Sitzplätze gab, nahm das sonst eher für seine Verhaltenheit bekannte Schweizer Publikum während des 130-minütigen Konzerts kaum Platz und tanzte fast die komplette Show durch. Minogue sang während des Auftritts einen Querschnitt ihrer Diskografie: Von ersten Welterfolgen wie «The Loco-Motion» über «Can't Get You Out Of My Head» bis hin zum aktuellsten Hit «Padam Padam».

Für Cieślak hat sich der zweitägige Ausflug in die Schweiz mehr als gelohnt. Nach dem Konzert sagt sie: «Zürich wird für immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Diese Erinnerung mit Kylie werde ich nie vergessen.»