Prinz William hat in Rio de Janeiro den «Earthshot Prize» verliehen – und holte sich dafür prominente Unterstützung. Unter anderem waren Kylie Minogue und Shawn Mendes bei der Gala anwesend und performten sogar auf der Bühne.

Wenn ein australischer Pop-Star und ein britischer Kronprinz aufeinandertreffen, dann muss es sich um ein wichtiges Ereignis handeln. So wie etwa der «Earthshot Prize» in Brasilien. Dort trafen nämlich nun Prinz William (43) und Kylie Minogue (57) aufeinander.

Ebenfalls mit dabei in der illustren Runde war auch Shawn Mendes (27). Mendes und Minogue durften nicht nur auf dem Teppich mit Prinz William posieren, sondern auch für ihn und alle anderen Anwesenden performen.

Die Fotos vom Treffen zwischen der australisch-britischen Sängerin und dem Royal gehen inzwischen um die Welt. Und dabei ist kaum zu sagen, wer sich über das Treffen mehr freute.

Kylie Minogue erschien laut «Daily Mail» in einem Stella McCartney Rewear-Outfit und zeigte mit dem cremefarbenen Minikleid gleich, worum es an diesem Abend ging: Nachhaltigkeit. Minogue schwärmte von Williams Initiative: «Es ist ein Privileg und eine Ehre, Teil des ‹Earthshot Prize› in Rio zu sein – auf der Bühne mit den Menschen und Ideen, die unseren Planeten retten könnten.» Der Prinz selbst trug passenderweise einen Tom-Ford-Anzug, den er bereits früher getragen hatte – auch er setzte damit auf Wiederverwendung statt Neukauf.

Prinz Williams Geburtstagsgeste für Shawn Mendes' Mutter

Bei seiner Ankunft am Museum of Tomorrow wurde William vom Moderator des Abends Luciano Huck (54) empfangen. Auf dem grünen Teppich traf William dann alle auftretenden Künstler, darunter die brasilianischen Musikstars Anitta (32) und Seu Jorge (55). Der kanadische Popstar Shawn Mendes bedankte sich bei dem Royal für einen Geburtstagskuchen für dessen britische Mutter Karen – sie war «überglücklich», wie der Sänger berichtete.

Politische Grössen waren ebenfalls bei der Preisverleihung vertreten: Der britische Premierminister Keir Starmer (63), Neuseelands Ex-Premierministerin Jacinda Ardern (45) und Brasiliens Umweltministerin Marina Silva (67) gehörten zu den Gästen.

Bei der Gala wurden fünf Gewinner des diesjährigen Umweltpreises geehrt. Unter anderem wurde die Lagos Fashion Week für ihren Einsatz für nachhaltige Mode gewürdigt. Die Preise überreichten neben Cafu auch Turnerin Rebeca Andrade (26) oder der ehemalige Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (38).

Entscheidungen bestimmen Leben junger Generation

In seiner Rede fand Prinz William an dem Abend deutliche Worte. «Ich verstehe, dass sich manche in diesen unsicheren Zeiten entmutigt fühlen», sagte er. «Ich verstehe, dass noch so viel zu tun ist. Aber dies ist keine Zeit für Selbstzufriedenheit.» Sein Optimismus von 2020, als er die Awards ins Leben rief, sei heute genauso stark wie damals.

Die Finalisten seien ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man stärkere Wirtschaften aufbauen, gesündere Städte gestalten und bessere Jobs für die nächste Generation schaffen könne. «Unsere Entscheidungen in diesem Jahrzehnt, werden uns bestimmen», betonte William. Vor allem aber würden sie das Leben junger Menschen bestimmen. «Die Zukunft gehört ihnen. Sie sind diejenigen, die den Planeten erben werden, den wir zu schützen versuchen.»

Am Donnerstag reist William nach Belém zur UN-Klimakonferenz COP30, wo er eine Rede im Namen des Königs halten wird.