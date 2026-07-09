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Mit diesem Video sucht die Polizei den Täter
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Influencerin erschossen:Mit diesem Video sucht die Polizei den Täter

Zwei Insassen überlebten
Influencerin (†21) in Auto erschossen – Polizei ermittelt

Die US-Influencerin Brianna Johnson (†21) ist tot. Die Frau sass in einem SUV, als Unbekannte das Feuer auf sie eröffneten. Johnson starb im Spital an ihren Verletzungen, zwei weitere Insassen trugen Verletzungen davon.
Publiziert: 11:02 Uhr
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Aktualisiert: 11:18 Uhr
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Die US-Influencerin Brianna Johnson ist tot.
Foto: Instagram/dreamdoll_brii

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Influencerin Brianna Johnson stirbt nach gezieltem Angriff in Florida am 5. Juli
  • Schüsse aus weissem Auto trafen grünen Lamborghini
  • 370'000 Tiktok-Follower trauern, Johnson wurde bekannt durch viralen Song «Bend Ova»
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Silja AndersRedaktorin People

Influencerin Brianna Johnson, besser bekannt als Dreamdoll Brii, wurde bei einem gezielten Angriff im US-Bundesstaat Florida tödlich verletzt. Die 21-Jährige befand sich am frühen Sonntagmorgen in einem grünen Lamborghini Urus, als gegen 5.30 Uhr Schüsse fielen. Dies berichten verschiedene US-Medien.

Johnson war nicht allein im Fahrzeug. Zwei weitere Personen befanden sich mit ihr im Auto, als ein weisses Fahrzeug auf der Fahrerseite neben den Lamborghini fuhr und das Feuer eröffnete. Trotz der Schüsse gelang es dem Fahrer, noch etwa einen Häuserblock weiterzufahren, bevor das Auto verunfallte. Ein automatisches Schusserkennungssystem alarmierte die Polizei, die den Wagen an der Unfallstelle beschädigt vorfand.

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Johnson starb im Spital an ihren Verletzungen

Alle drei Insassen des Fahrzeugs wurden bei dem Angriff schwer verletzt und in kritischem Zustand in umliegende Spitäler eingeliefert. Wie die Polizei später vermeldete, erlag Brianna Johnson ihren Schussverletzungen wenig später. Die beiden anderen Unfallopfer überlebten.

Kurz nach der Schiesserei gingen mehrere Notrufe ein. Auf den Aufzeichnungen ist zu hören, wie ein Mann verzweifelt den Dispatcher anfleht: «Please help me!» Im Hintergrund sind die Wehklagen einer Frau zu hören. Eine andere Anruferin forderte einen Krankenwagen an die Unfallstelle, während ein Anwohner die Polizei über eine Auseinandersetzung in der Nähe informierte und Rettungskräfte anforderte.

Man geht von einem gezielten Angriff aus

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Laut dem Polizeichef von Miramar, Delrish Moss, war der Angriff offenbar gezielt: «Die Täter hatten es aus irgendeinem Grund genau auf dieses Fahrzeug abgesehen.» Über die mutmasslichen Täter gibt es bislang jedoch keine Informationen. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe des Angriffs zu klären.

Brianna Johnson hatte sich vor allem durch ihre Präsenz auf Social Media einen Namen gemacht. Auf Tiktok folgten ihr über 370'000 Menschen, auf Instagram rund 85'000. Besonders bekannt wurde sie durch ihren viralen Song «Bend Ova», der auf Tiktok häufig von Nutzern als Sound verwendet wurde. Nach der tragischen Nachricht von ihrem Tod überschwemmten Fans ihre Social-Media-Profile mit Trauerbekundungen und Beileidsnachrichten.

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