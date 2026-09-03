Die Reimanns zeigen ihren Karibik-Traum

Konny und Manu Reimann zieht es von Hawaii nach Barbados. Jetzt zeigen die beiden Kult-Auswanderer erstmals ihr neues Traumhaus in der Karibik. Und das bietet ordentlich Luxus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Konny (70) und Manu Reimann (57) ziehen nach Barbados um.

Ihr neues Luxushaus «Konny Island IV» zeigt sich mit Pool und Veranda.

Drei Tonnen Werkzeuge sollen für den Umzug verschifft werden.

Silja Anders Redaktorin People

Über 20 Jahre weilten Kult-Auswanderer Konny (70) und Manu Reimann (57) von «Goodbye Deutschland» in den USA, jetzt wagen sie den Schritt in ein neues Abenteuer. In der Karibik – genauer gesagt auf Barbados – soll ihr neues Leben starten.

Das karibische Projekt, liebevoll «Konny Island IV» genannt, scheint nun fertig zu sein, wie Manu Reimann auf Instagram zeigt. Und beim neuen Anwesen lassen sich die beiden nicht lumpen.

Angestossen wird im Whirlpool

In dem Video steht das Paar vor einem riesigen weissen Haus mit grosser Veranda, die von zwei hohen Säulen geschmückt wird. Vor der Eingangstür hängt ein Kronleuchter aus Geweihen, eine Hollywoodschaukel und ein Hängesessel stehen für gemütliche Stunden auf der Veranda. Die Kult-Auswanderer wirken überglücklich mit ihrem künftigen Daheim und zelebrieren erstmal gebührend im Whirlpool mit Cüpli – Blubberbad mit Blubbergetränk.

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«Ein neues Zuhause, eine neue Umgebung, neue Nachbarn und irgendwann auch ein ganz neuer Alltag auf Barbados – wir sind selbst unglaublich gespannt, was dieses nächste Kapitel für uns bereithält», schreib Manu Reimann auf Instagram.

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Der Pool, in dem sie miteinander anstossen, steht allerdings derzeit noch auf Hawaii, denn der Zügeltermin für Barbados steht noch nicht fest. Trotzdem zeigen sich die Reimanns bereits aufgeregt vor diesem neuen Lebensabschnitt.

Logistische Schwierigkeiten

Bevor auf Barbados im westlichen, tropischen Teil des Atlantischen Ozeans gebaut werden kann, steht laut dem Sender Kabel Eins, der die Reise des Paares für das Fernsehen begleitet, ein Kraftakt an. Allein aus Konny Reimanns Werkstatt müssen demnach mehrere Tonnen Werkzeug verschifft werden. Dazu kommt, was seine Frau Manu über die Jahre zusammengetragen hat. Der Sender spricht von einem «typischen reimannschen XXL-Projekt».

Zu sehen ist das neue Projekt in der fünften Staffel von «Willkommen bei den Reimanns»: Die fünf Folgen sind seit 23. August wöchentlich um 20.15 Uhr im Free-TV und im Kabel-Eins-Livestream auf Joyn zu sehen. Auf Joyn+ stehen die Folgen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereit.



