Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joe Manganiello enthüllt lebensbedrohliche Autoimmunerkrankungen und Organentfernung in Memoiren

Schilddrüse, Verdauung, Haut, Lunge, Augen betroffen – Ärzte fanden keine Erklärung

Sieben Jahre Kampf mit chronischen Schmerzen, Buch erscheint im Oktober 2026

«Magic Mike»-Star Joe Manganiello (49) hat öffentlich gemacht, dass er lange mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Der Schauspieler litt unter den lebensbedrohlichen Folgen mehrerer Autoimmunerkrankungen – am Ende sei ihm sogar ein Organ entfernt worden.

In einer Ankündigung zu seinen Memoiren «Bloodlines», die im Oktober erscheinen sollen, berichtet der 49-Jährige, er habe lange mit «einer ganzen Reihe von Autoimmunerkrankungen» zu kämpfen gehabt; diese hätten seine Schilddrüse, sein Verdauungssystem, seine Haut, seine Lunge und seine Augen befallen.

Geriet in existenzielle Krise

Sieben Jahre lang kämpfte Joe Manganiello gegen die Erkrankungen. In dieser Zeit litt er unter chronischen Schmerzen; er musste sich nach eigenen Angaben sogar einer lebensrettenden Organentnahme unterziehen. Über all diesen gesundheitlichen Herausforderungen sei er in eine existenzielle Krise geraten.

Die letzten sieben Jahre seien ein langwieriger Kampf ums Überleben gewesen. Auch die Ärzte hätten kaum Antworten und keine wirkliche Erklärung für seine Symptome gehabt, so Manganiello. Welches Organ ihm entfernt werden musste, verrät der Schauspieler zunächst nicht.

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«Brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens»

Als ihm die Ärzte nicht weiterhelfen konnten, wandte sich Manganiello auch alternativen Behandlungsformen zu. «Es war die brutalste und schwierigste Zeit meines Lebens, eine, die ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen würde, aber auch mein grösstes Abenteuer», erklärt Manganiello im «People»-Magazin.

Auf seiner Suche nach Antworten begegnete der Schauspieler auch «Schamanen, heidnischen Ritualen, alten Mythen, längst verloren geglaubten Familienaufzeichnungen und der Wiederentdeckung seiner eigenen Spiritualität», wie es in der Beschreibung seines neuen Buches heisst.

Will mit dem Buch Hoffnung machen

«Ich hoffe, dass das, was ich auf dieser Reise durchgemacht habe, den Lesern Hoffnung geben kann, dass für sie Antworten und Heilung auf der anderen Seite dessen liegen, womit sie gerade zu kämpfen haben», fügt Manganiello in seiner Ankündigung hinzu. «Der Prozess des Schreibens dieses Buches schenkte mir eine neue Perspektive, die mir half, zu erkennen, dass mein Leiden ein Kokon war, aus dem ich für immer verändert hervorgehen würde.»

Wann genau der Schauspieler, der durch die Serie «True Blood» und die «Magic Mike»-Filme berühmt wurde, mit den Erkrankungen zu kämpfen hatte, ist nicht bekannt. Joe Manganiello war von 2015 bis 2024 mit seiner Schauspielkollegin Sofía Vergara (53) verheiratet. Vergangenes Jahr machte er seiner Partnerin Caitlin O'Connor (36) einen Heiratsantrag.