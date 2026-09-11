Die Spice Girls haben ihre Fans enttäuscht: Statt einer Reunion-Tour oder neuer Musik gibt es lediglich eine Fanbox. Eine kryptische Ankündigung sorgte am Ende für grossen Frust.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Spice Girls enttäuschen Fans mit Merchbox statt erwarteter Reunion-Tour

Enthüllung am 10. September: statt Tour nur Fanartikel-Box angekündigt

Die Box mit Singles erscheint am 6. November, Preis unbekannt

Sophie Ofer Redaktorin People

Sie wissen doch, wie leidenschaftlich die Fans auf eine Reunion hoffen – und trotzdem spielen sie bewusst mit ihren Gefühlen. So oder ähnlich dürften viele Fans der Spice Girls empfunden haben, als ihre grossen Hoffnungen auf ein Band-Comeback ziemlich unbarmherzig zunichtegemacht wurden.

Am Mittwoch postete der offizielle Instagram-Account der Spice Girls eine mysteriöse Ankündigung. Für Fans war klar: Hier kommt was Grosses auf sie zu. Einen Tag später dann die Enthüllung – und damit die grosse Ernüchterung bei den Fans.

«Verkaufe mein Haus, um Tickets zu kriegen»

Mit einem rätselhaften Video schürten die Spice Girls am Mittwoch grosse Hoffnungen. Ein Datum, eine Uhrzeit und dahinter die berühmte Wendeltreppe aus dem Musikvideo ihres grössten Hits «Wannabe». Fans liessen sich dazu hinreissen, gleich die Erfüllung ihrer grössten Hoffnungen in den Post hineinzuinterpretieren: eine Reunion-Tour, ein neues Album, eine Netflix-Doku? Immerhin feiert «Wannabe» dieses Jahr sein 30. Jubiläum.

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«Oh mein Gott, darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Ich weiss nicht, was ‹es› ist, aber ich will es», schrieb eine Userin euphorisch. «Wenn es eine Welttournee ist, verkaufe ich mein Haus, um Tickets zu kriegen», verkündete eine weitere. Die Spekulationen über die kryptische Ankündigung überschlugen sich.

Am Donnerstag, 10. September, um 14 Uhr britischer Zeit, war es dann so weit: Für viele Fans war die Enthüllung ein Schlag ins Gesicht. Statt einer Welttournee gibt es für sie eine Box mit Fanartikeln, allen Singles, B-Seiten und einigen bisher unveröffentlichten Songs der Gruppe. Die Box soll am 6. November erscheinen.

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Fans sind hässig

«Das wars? Ich hab buchstäblich nach Teilzeitjobs gesucht, um mir Tickets für die Tour leisten zu können», schreibt ein Fan enttäuscht. «Dass ich heute mit meinem Mann das Preislimit für die Spice-Girls-Tickets verhandelt habe, war also völlig umsonst», schreibt eine Userin scherzhaft. «Wollt ihr mich verarschen? Ich werde das in der Therapie besprechen», so der empörte Kommentar einer Followerin. Immer wieder liest man den Meme-Spruch: «Das hätte eine E-Mail sein können.»

Man spürt es: Die Fans sind sauer. Aus ihrer Loyalität und Leidenschaft für die Girlgroup wird mit der Merchbox nun Profit geschlagen. Die ersehnte Reunion der Spice Girls bleibt jedoch aus. Dabei wäre eine Tour gar nicht so unrealistisch. Immerhin gingen die Spice Girls 2019 auf ihre «Spice World – 2019 Tour», allerdings ohne «Posh Spice» Victoria Beckham (52).

Generell schien eine Wiedervereinigung der Gruppe in den vergangenen Jahren vor allem an Beckham zu scheitern. «Könnte ich eine Welttournee machen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Job», erklärte Beckham noch vergangenen Oktober im Interview mit US-Moderator Andy Cohen (58).