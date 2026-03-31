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Tic Tac Toe zerbricht bei TV-Eklat vor laufenden Kameras
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Legendäre Pressekonferenz 1997:Tic Tac Toe zerstreitet sich vor laufenden Kameras

Nach Zivadiliring-Knall
Diese Girl-Groups trennten sich ganz plötzlich

Nach dem überraschenden Ende von Zivadiliring reiht sich der Podcast in eine lange Liste berühmter Girl-Groups ein, die plötzlich getrennte Wege gingen. Blick zeigt dir fünf bekannte Beispiele.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Löst sich überraschend auf: das Podcast-Trio Zivadiliring.
Foto: Mirjam Kluka

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die Hosts von Zivadiliring beenden nach fünf Jahren ihren Podcast
  • Ein letzter Auftritt der Hosts findet am 2. Mai im Kursaal Bern statt
  • Fünf Girl-Groups, darunter Spice Girls und Destiny’s Child, trennten sich
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Podcast-Knall in der Schweiz: Nach fünf erfolgreichen Jahren haben die drei Hosts von Zivadiliring, Maja Zivadinovic (46), Gülsha Adilji (40) und Yvonne Eisenring (38), entschieden, ihr Projekt an den Nagel zu hängen. Die geplante Tour samt allerletztem Auftritt soll es noch geben – allerdings ohne Adilji. Danach ist Schluss. Solche abrupten Trennungen sind kein Einzelfall.

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Tic Tac Toe

Mitte der 90er stürmte Tic Tac Toe die deutschen Charts. Das Trio bestand aus Liane Wiegelmann (51) alias «Lee», Marlene Tackenberg (50) alias «Jazzy» und Ricarda Wältken (48) alias «Ricky». 1997 kam es zum grossen Knall: Spannungen innerhalb der Band eskalierten, Vorwürfe und persönliche Konflikte wurden öffentlich ausgetragen. Der Höhepunkt war eine legendäre Pressekonferenz, bei der sich die Mitglieder vor laufenden Kameras zerstritten. Kurz darauf folgte die Trennung.

Die detusche Girl-Group Tic Tac Toe: Jazzy, Lee und Ricky (v.l.)
Foto: Getty Images

Spice Girls

Die Spice Girls – damals bestehend aus Melanie Brown (49), Emma Bunton (49), Melanie Chisholm (51), Victoria Beckham (50) und Geri Halliwell (52) – zählten zu den grössten Pop-Phänomenen ihrer Zeit. 1998 stieg Halliwell wegen Erschöpfung und interner Differenzen überraschend aus. Die Gruppe machte weiter, Anfang 2001 war Schluss. Die Band kehrte mehrfach zurück, unter anderem 2007 und 2008 für eine Welttournee und 2012 für die Abschlussfeier der Olympische Sommerspiele 2012. Ein weiteres Revival folgte 2019, diesmal ohne Victoria Beckham.

Die Spice Girls: Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell, und Melanie Chisholm (v.l.).
Foto: Getty Images

No Angels

Sie zählten zu den erfolgreichsten Girl-Groups Deutschlands. Nadja Benaissa (42), Lucy Diakovska (48), Sandy Mölling (43), Jessica Wahls (48) und Vanessa Petruo (45) bildeten die No Angels. 2003 verliess Nadja Benaissa die Band, kurz darauf kam die komplette Auflösung. Gründe waren Überlastung, interne Spannungen und unterschiedliche Zukunftspläne.

No Angels: Lucy Diakovska, Sandy Molling, Jessica Wahls und Nadja Benaissa (v.l.).
Foto: Getty Images

Fifth Harmony

Die US-Band bestand aus Camila Cabello (28), Normani (28), Ally Brooke (31), Dinah Jane (27) und Lauren Jauregui (28) und wurde durch die Casting-Show «X Factor» bekannt. 2016 verliess Camila Cabello überraschend die Gruppe, um sich auf ihre Solo-Karriere zu konzentrieren. Einige Jahre später löste sich die Gruppe auf.

Fifth Harmony: Ally Brooke, Lauren Jauregui, Normani Kordei, Camila Cabello und Dinah Jane Hansen (v.l.).
Foto: Getty Images

Destiny’s Child

Die Kultband setzte sich zuletzt aus Beyoncé (43), Kelly Rowland (44) und Michelle Williams (45) zusammen. 2006 verkündeten sie nach einer Welttournee ihr Aus. Anders als bei anderen Gruppen gab es keinen grossen Streit. Überraschend kam die Trennung für ihre Fans trotzdem.

Destiny’s Child: Kelly Rowland, Beyonce Knowles und Michelle Williams (v.l.).
Foto: Getty Images
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