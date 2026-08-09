Am 9. August 1963 wurde Whitney Houston geboren und entwickelte sich in den 1980er- und 1990er-Jahren zu einem der grössten Popstars der Musikgeschichte. Nun erscheint eine Barbie-Puppe von ihr, die den Geist von 1987 und «I Wanna Dance with Somebody» zurückbringt.

14 Jahre nach ihrem Tod lebt der Star wieder auf

14 Jahre nach ihrem Tod lebt der Star wieder auf

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am 9. August 2026 wäre US-Popstar Whitney Houston 63-jährig geworden

Nun bringt Spielwarenhersteller Mattel eine Barbie-Version der Sängerin heraus

Die Puppe ist ab sofort erhältlich, die Kritiken fallen positiv aus

Jean-Claude Galli Redaktor People

Whitney Houston ist einer der grössten Popstars aller Zeiten. Der Ruhm der 2012 im Alter von 48 Jahren tragisch verstorbenen US-Sängerin hallt bis heute nach.

Nun würdigt US-Spielwarenhersteller Mattel die Künstlerin endlich gebührend und präsentiert pünktlich zu ihrem Geburtstag am 9. August 2026 eine offizielle Whitney-Houston-Puppe.

Die nun vorliegende Kreation erscheint in der Signature-Reihe, in der auch schon die Wahlzürcherin Tina Turner (1939–2023), Diana Ross (82) oder Elton John (79) erschienen sind.

Mattel kooperiert mit den Nachlassverwaltern

Visuell haben sich die Macher am Look der Sängerin aus ihrem Musikvideo zu «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» von 1987 orientiert: Houston trägt ein lila Partykleid, schillernde High Heels und bunte Perlen-Ohrringe.

Auch die voluminöse Frisur ist nachgebildet, ebenso wie ihr lila-goldenes Augen-Make-up. Zum Set gehören ein schwarzes Mikrofon und ein Mikrofonständer. Die Sammlerbox hat ein Sichtfenster, im Hintergrund sind Bilder von Houston und ihre Unterschrift aufgedruckt.

Mattel hat bei der Realisierung eng mit Nachlassverwalterin Pat Houston (67) zusammengearbeitet, die mit Whitney Houstons Bruder Gary (68) verheiratet ist und der Legacy Foundation vorsteht. «Möge diese Puppe jedes Kind und jeden Sammler daran erinnern, dass Träume keine Grenzen kennen», so Pat Houston.

Bei der jährlich stattfindenden «Legacy of Love»-Gala in Atlanta vom 8. August ist die Puppe erstmals zu sehen und erntet gute Kritiken. Die Zeit um 1987 ist nicht zufällig als optischer Orientierungspunkt gewählt. Houston erlebte damals ihre künstlerisch wohl gelungenste Phase.

Und «I Wanna Dance with Somebody» entwickelt sich zu einem ihrer prägendsten Hits. 1988 erhält sie dafür den Grammy für die beste weibliche Pop-Gesangsdarbietung.

Das Album selbst schreibt Geschichte als erstes Album einer Künstlerin, das auf Platz 1 der Billboard 200 debütiert, während der Song Teil von Houstons bis heute unübertroffener Serie von sieben Nummer-1-Singles in Folge ist. Und nun lebt diese einzigartige Geschichte mit der Puppe weiter.