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Koffer, Kleider, Parfums
Whitney Houstons Habseligkeiten gibts jetzt zum Schnäppchenpreis

Im August kommen 54 persönliche Erinnerungsstücke von Whitney Houston unter den Hammer. Fans aus aller Welt können mitbieten und sich so womöglich ein kleines Stück ihrer Ikone nach Hause holen.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Grund zur Freude für Whitney-Houston-Fans.
Foto: Redferns

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am 11. August versteigert Julien's Auctions 54 Whitney-Houston-Erinnerungsstücke online
  • Gebote starten bei wenigen Hundert US-Dollar, darunter Bühnenoutfits und Schmuck
  • Erlös geht an Whitney E. Houston Legacy Foundation für Jugendförderung
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Sophie OferRedaktorin People

Der 11. August könnte für manch einen Whitney-Houston-Fan zu einem ganz besonderen Tag werden. 14 Jahre nach Houstons (†48) Tod werden 54 persönliche Erinnerungsstücke der Sängerin für einen guten Zweck versteigert. Was Fans besonders freut: Mitbieten kann man online von überall auf der Welt.

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Neben Alltagsgegenständen wie Barhockern oder einem Tee-Set kommen auch einige von Houstons extravaganten Bühnenoutfits unter den Hammer – darunter zum Beispiel Glitzer-Jacken, die Houston zu ihren Bestzeiten auf Tour trug, und ein roter Versace-Anzug aus den 90er-Jahren. 

Weiter stehen den Bietenden benutzte MCM-Reisekoffer, eine leere Parfümflasche, Stifte, ein rotes Outfit von der Designmarke Carolina Herrera, Schmuck und Schuhe zur Auswahl. Auch eine neunfache Platin-Auszeichnung für ihren Hit «I Wanna Dance With Somebody» kann ersteigert werden.

Fans haben die Chance auf ein Schnäppchen

Für ein ganz besonderes Andenken an die Pop-Ikone muss man möglicherweise gar nicht so tief in die Tasche greifen. Derzeit liegen viele Gebote noch bei unter 1000, manche sogar bei wenigen Hundert US-Dollar, etwa für Kleider oder Schmuck. Für private Gegenstände eines solchen Weltstars sind das geradezu «Spottpreise». Das Auktionshaus rechnet jedoch damit, dass die Gebote bis zum 11. August noch deutlich in die Höhe steigen werden.

Versteigert werden Houstons private Erinnerungsstücke vom kalifornischen Auktionshaus Julien's Auctions, und zwar für einen wohltätigen Zweck. Der Erlös soll vollständig an die Whitney E. Houston Legacy Foundation gespendet werden, die sich für die Förderung und gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter Jugendlicher einsetzt. Die Stiftung vergibt zum Beispiel Bildungsstipendien und unterstützt lokale Nachwuchsprojekte.

Houstons grosser Durchbruch gelang ihr 1985 mit ihrem Debütalbum «Whitney Houston», das mehrere Nummer-eins-Hits hervorbrachte. Zum globalen Phänomen wurde sie 1992 durch ihre Hauptrolle im Film «The Bodyguard» und den Titelsong «I Will Always Love You».

Die Sängerin starb am 11. Februar 2012 im Alter von 48 Jahren in Beverly Hills, Kalifornien. Sie wurde am Vorabend der Grammy-Verleihung leblos in der Badewanne ihres Hotelzimmers aufgefunden. Die Gerichtsmedizin stellte Ertrinken als offizielle Todesursache fest, wozu eine Herzerkrankung sowie der Konsum von Kokain wesentlich beigetragen haben sollen.

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