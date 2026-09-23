Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt

Der frühere US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist in New York wegen eines Sexualverbrechens aus dem Jahr 2006 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige sitzt bereits wegen anderer Verurteilungen im Gefängnis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harvey Weinstein erhielt in New York 15 Jahre Haft für Verbrechen 2006

Staatsanwaltschaft forderte 20 Jahre, Jury sah Verbrechen als bewiesen an

Seit 2017 über 80 Frauen mit Vorwürfen, «MeToo»-Bewegung ausgelöst

Fynn Müller People-Redaktor

Harvey Weinstein (74) wurde erneut verurteilt. Ein Gericht in New York verhängte am Mittwoch eine Haftstrafe von 15 Jahren. Der ehemalige Filmproduzent wurde für ein Sexualverbrechen aus dem Jahr 2006 schuldig gesprochen.

Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hatte ursprünglich eine Strafe von 20 Jahren gefordert, um die Schwere der Tat zu ahnden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein das Verbrechen begangen hat.

Weinstein war bereits zuvor mehrfach verurteilt worden. 2020 erhielt er in einem anderen Verfahren eine Strafe von 23 Jahren, die sich auf Vergewaltigung und kriminelle sexuelle Handlungen bezog. Dieser Schuldspruch wurde jedoch 2024 aufgrund von Verfahrensfehlern aufgehoben. Ein erneuter Prozess führte 2025 zu seiner Verurteilung wegen schwerer Sexualverbrechen. Zusätzlich wurde er 2023 in Kalifornien in einem weiteren Verfahren zu 16 Jahren Haft verurteilt, sodass er sich weiterhin hinter Gittern befindet.

Die Enthüllungen über Weinsteins Taten im Jahr 2017 lösten die globale «MeToo»-Bewegung aus, die sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch in den Fokus rückte. Seither haben mehr als 80 Frauen den früheren Produzenten öffentlich beschuldigt, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Weinstein selbst hat alle Vorwürfe stets zurückgewiesen. Seine Anwälte argumentierten, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen.