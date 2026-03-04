DE
FR
Abonnieren

Weil Jury sich nicht einig war
Harvey Weinstein muss erneut vor Gericht

Der gefallene Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein sitzt seit 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung im Gefängnis. Ab 14. April muss er erneut vor Gericht erscheinen. Grund dafür ist ein Anklagepunkt, über den man sich damals nicht einig war.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/5
Harvey Weinstein muss ab April erneut vor Gericht.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Harvey Weinstein steht ab 14. April in New York vor Gericht
  • 2024 wurde sein Schuldspruch wegen Verfahrensfehlern überraschend aufgehoben
  • 2020 zu 23 Jahren Haft und 2023 zu 16 Jahren verurteilt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Silja Anders und Keystone-SDA

Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein (73) steht ab April in New York erneut vor Gericht. Zu einem Anklagepunkt, über den sich die Jury im vergangenen Verfahren nicht hatte einig werden können, solle es ab dem 14. April nochmals zum Prozess kommen, entschied Richter Curtis Farber an einem Gericht in New York.

Der 73-Jährige war 2020 wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden.

Mehr zu Harvey Weinstein
Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
Zusätzlich zu 23 Jahren Haft
Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
Harvey Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt
Zweiter Vergewaltigungsprozess
Harvey Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt
Harvey Weinstein erneut schuldig gesprochen
Wegen Sex-Verbrechen
Harvey Weinstein erneut schuldig gesprochen
Harvey Weinstein verklagt New York wegen Haftbedingungen
Er fordert fünf Millionen
Harvey Weinstein verklagt New York wegen Haftbedingungen
Harvey Weinsteins Gesundheitszustand hat sich extrem verschlechtert
Er ist erneut in der Klinik
Harvey Weinsteins Gesundheitszustand hat sich verschlechtert
Harvey Weinstein hat Knochenmarkkrebs
Gefallener Hollywood-Produzent
Harvey Weinstein hat Knochenmarkkrebs

Jury war sich nicht einig

Der neu aufgerollte Prozess endete dann im vergangenen Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt in Zusammenhang mit Vergewaltigung konnte sich die Jury nicht einigen - für diesen ist nun das Verfahren ab April angesetzt.

Dafür hat der gesundheitlich schwer angeschlagene Weinstein, der zu der Anhörung erneut im Rollstuhl erschien, ein neues Anwaltsteam engagiert, das unter anderem auch schon den früheren Rap-Star Sean «Diddy» Combs und den wegen des Mordes an einem Versicherungschef mitten in Manhattan angeklagten Luigi Mangione verteidigt hatte.

2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 weiteren Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage warf ihm auch dort sexuelle Übergriffe vor. Seine Verteidigung hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen