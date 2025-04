Harvey Weinstein ist derzeit nicht hinter Gittern, sondern wird erneut in einem New Yorker Krankenhaus behandelt. Wie ein Sprecher bestätigte, hat sich sein Gesundheitszustand in den letzten Wochen erneut rapide verschlechtert.

1/5 Harvey Weinstein befindet sich aktuell nicht im Gefängnis, sondern in einem New Yorker Krankenhaus. Foto: AFP

Darum gehts Harvey Weinsteins Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide, Krankenhausaufenthalt erforderlich

Weinstein leidet unter Zungenentzündung, Diabetes, Krebs und Herzproblemen

Gewichtszunahme von 10 kg in vier Wochen, Verurteilung zu 16 Jahren Haft

Der ehemalige Filmmogul Harvey Weinstein (73) ist gesundheitlich laut eines Medienberichts schwer angeschlagen. Wie das Promiportal «TMZ» berichtet, verschlechterte sich sein Zustand in den letzten Wochen und Monaten rapide. Demnach leide er unter einer schweren Zungenentzündung und habe dramatisch an Gewicht zugelegt. Aktuell befindet sich Weinstein dem Bericht zufolge nicht im berüchtigten Gefängnis Rikers Island in New York City in Haft, sondern wird - wie schon des Öfteren - im Bellevue Krankenhaus in Manhattan behandelt.

Auch ein Sprecher des ehemaligen Hollywood-Produzenten bestätigte, dass sich Weinsteins Gesundheitszustand massiv verschlechtert habe. Grund seien auch die «schrecklichen Bedingungen» im maroden Gefängniskomplex Rikers Island. Dem Bericht zufolge habe Weinstein allein in den letzten vier Wochen knapp zehn Kilogramm an Gewicht zugelegt.

Ist Harvey Weinstein bald wieder auf freiem Fuss?

Diese schnelle Gewichtszunahme berge für den an Diabetes, Krebs und einem Herzleiden erkrankten Weinstein ein hohes Risiko, so sein Sprecher. Die Entzündung an seiner Zunge erschwere ihm das Schlucken, weswegen es Befürchtungen gibt, er könne daran ersticken. Der Weinstein-Repräsentant wirft der Gefängnisleitung schwere Versäumnisse vor. Ständige Probleme mit vergessenen und verspäteten Medikamenten, unbehandelte Herzrhythmusstörungen und mangelnde Unterstützung bei seiner eingeschränkten Mobilität hätten zu dieser Krise geführt.

Harvey Weinstein leidet seit langem unter schweren gesundheitlichen Problemen. Allein im vergangenen Jahr wurde er wegen einer Lungenentzündung, einer Leukämie-Diagnose und für eine Herz-Operation mehrfach ins Krankenhaus überführt.

Der gefallene Filmmogul, dessen Fall die weltweite #MeToo-Debatte ausgelöst hatte, wurde zunächst in New York und Kalifornien wegen Sexualstraftaten verurteilt. Ein Berufungsgericht hob jedoch aufgrund von Verfahrensfehlern das New Yorker Urteil von 2020 über 23 Jahre Haft auf. Der Fall wird aktuell noch einmal komplett neu aufgerollt.

Weil Weinstein in einem separaten Verfahren in Los Angeles 2023 zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt wurde, sitzt er trotz des Wiederaufnahmeverfahrens weiterhin im Gefängnis. Auch gegen dieses Urteil hat er bereits Rechtsmittel eingelegt.