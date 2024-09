Harvey Weinstein wurde von der Gefängnisinsel Rikers Island ins Bellevue Spital in New York gebracht, nachdem er über Brustschmerzen klagte. Die Notoperation erfolgt kurz vor seinem erneuten Gerichtstermin.

1/5 Harvey Weinstein wurde ins Spital eingeliefert.

Harvey Weinstein (72) wurde am Montag von der Gefängnisinsel Rikers Island bei New York, wo er wegen seiner Anklage wegen sexueller Übergriffe festgehalten wird, ins Spital gebracht, wie ABC News berichtet. Der ehemalige Filmproduzent klagte über Schmerzen in der Brust und muss darum im New Yorker Bellevue Hospital notoperiert werden.

Die Notoperation kommt kurz bevor Weinstein in New York wieder vor Gericht erscheinen muss. Die Staatsanwaltschaft will dort Beweise vorlegen, um eine neue Anklage gegen den ehemaligen Filmproduzenten zu erwirken. Weinstein bestreitet jegliches Fehlverhalten und betont, dass seine sexuellen Kontakte zu Frauen einvernehmlich waren.

Zwar stellte die britische wie auch die US-amerikanische Staatsanwaltschaft die Verfahren gegen den Filmmogul ein. Trotzdem blieb Weinstein weiterhin in New York in Haft. Denn er wurde in einem anderen Verfahren in Los Angeles wegen Sexualverbrechen verurteilt.

Erst kürzlich war Weinstein im Rollstuhl vor Gericht erschienen. Dabei bat er darum, in Haft bleiben zu dürfen, wo er medizinisch versorgt wird. Nun musste er von dort aus ins Bellevue Hospital gebracht werden.

Die Vorwürfe gegen Weinstein hatten die weltweite #MeToo-Bewegung ausgelöst. Zahlreiche Frauen beschuldigen den Produzenten von Filmen wie «Pulp Fiction» und «Shakespeare in Love» der sexuellen Belästigung und Nötigung.