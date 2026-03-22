Dieter Bohlen sorgt in Litauen für Aufregung: Zwei Konzerte des 72-Jährigen wurden nach heftiger Kritik an seinen Russland-Aussagen abgesagt. Vor allem ein Interview von November 2025 löste Proteste aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dieter Bohlens Litauen-Konzerte wegen Russland-Äusserungen am 21. März abgesagt

Kritik an «Dream-Team»-Kommentar führte zu Protesten und Shitstorm online

Zwei Shows in Vilnius und Kaunas betroffen, bestätigt durch Veranstalter War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Zwei Konzerte, die Dieter Bohlen (72) in Litauen geplant hatte, sind offenbar abgesagt worden – und das nur einen Tag, nachdem sie angekündigt worden waren. Das berichtet der litauische Rundfunksender LRT. Grund dafür soll massive Kritik an Bohlens Aussagen zum Umgang mit Russland infolge des Ukraine-Kriegs gewesen sein.

Demnach wurde der Poptitan von Aktivisten und Menschenrechtlern auf Social Media scharf kritisiert. Es folgten heftige Diskussionen wegen der zwei geplanten Shows in Vilnius und Kaunas. Im Zentrum der Kritik steht ein Interview, das Bohlen im November 2025 gab.

«Das war eigentlich ein Dream-Team»

Im Interview mit dem deutschen Influencer und «Edelmetallexperten» Dominik Kettner auf dessen Youtube-Kanal sprach Bohlen über die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Im Gespräch sagte er: «Russland und Deutschland, das war eigentlich ein Dream-Team, weil wir billig die Energie gekriegt haben, uns ging es supergut. Rein ökonomisch betrachtet war es so: Der eine hat das, der andere das. Ein bisschen wie Modern Talking. Das hat man aufgegeben, aus moralischen Gründen.»

Dass Bohlen von einem «Dream-Team» sprach sowie andere Äusserungen, in denen er sich gegen Russland-Sanktionen ausspricht, soll in Litauen für heftige Kritik gesorgt haben, wie das litauische Nachrichtenportal Delfi berichtet. Innerhalb kürzester Zeit sei es zu einem Shitstorm im Netz gekommen.

«Ja, das Konzert in Kaunas wurde abgesagt. Wir haben mit den Organisatoren gesprochen und sind übereingekommen, dass eine solche Veranstaltung nicht in unserer Arena stattfinden sollte», bestätigte Mantas Vedrickas, Leiter der Veranstaltungsorganisation der Žalgiris Arena in Kaunas, gegenüber LRT. Von Bohlen selbst gibt es bislang noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall.