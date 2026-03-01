Am Samstagabend nahmen Sharon und Kelly Osbourne an den Brit Awards einen Preis für den verstorbenen Ozzy Osbourne entgegen. Tochter Kelly wurde allerdings plötzlich ausgebuht. Was war passiert?

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es sollte ein rührender Moment werden, als Sharon (73) und Kelly (41) Osbourne gemeinsam die Bühne bei den Brit Awards betraten, um den «Lifetime Achievement Award» für Ozzy Osbourne entgegenzunehmen, der am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstarb.

Zunächst hielt Sharon Osbourne eine bewegende Rede, in der sie ihren Ehemann ehrte und die Erinnerung an ihn am Leben erhielt. Als sie ihrer Tochter Kelly das Mikrofon reichte, sollte die Stimmung im Saal allerdings kurzzeitig kippen. «Ich hoffe, ich bin nicht respektlos gegenüber Manchester, wenn ich sage: Up the Villa und Birmingham für immer!» Für diesen Satz erntete die 41-Jährige eine Runde Buhrufe.

«Birmingham für immer!»

Was erstmal gemein klingt, war am Ende ganz harmlos. Ozzy Osbourne wurde in Birmingham geboren, seine Tochter drückte damit ihre Liebe für die Stadt aus. Der Ruf «Up the Villa» ist der Schlachtruf der Fans des Fussballklubs Aston Villa – ebenfalls aus Birmingham. Die Brit Awards fanden jedoch in Manchester statt. Bei einem Blick ins Publikum während der Buhrufe wurde aber auch deutlich, dass man diese nicht so erst meinte. Sharon und Kelly Osbourne krümmten sich auf der Bühne vor Lachen, und Sharon verriet: «Ich wusste, dass das passieren würde! Ich hab es dir doch gesagt!»

Die Buhrufe haben im Netz anschliessend jedoch für weniger Gesprächsstoff gesorgt als das Auftreten von Kelly Osbourne. Schon seit längerem machen sich die Fans Sorgen um die Musikerin, da sie stark abgemagert wirkt. Auf die teils geschmacklosen Onlinekommentare reagiert sie nach ihrem Auftritt bei den Brit Awards so: «Ich kann es einfach nicht fassen, wie widerlich manche Menschen sind! Niemand hat solche Beschimpfungen verdient.»

Kelly Osbourne kämpft seit ihrer Jugend mit ihrem Gewicht und musste sich schon damals von der Öffentlichkeit regelmässig Kommentare zu ihrem Körper und ihrem Gewicht anhören. Der Tod ihres Vaters im vergangenen Jahr nahm sie stark mit, weshalb sie zusätzlich Gewicht verloren haben soll, da sie lange Zeit danach keinen Appetit mehr hatte.