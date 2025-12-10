«Küss mich. Umarme mich fest»! Sharon Osbourne berichtet in einem emotionalen Interview von den letzten Momenten ihres verstorbenen Ehemanns Ozzy Osbourne. Der Rockstar starb im Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt.

Darum gehts Ozzy Osbourne verstorben: Sharon spricht über seine letzten Momente

Ozzy bestand auf letzten Auftritt trotz ärztlicher Warnungen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der britische Rockstar und Frontmann von Black Sabbath, Ozzy Osbourne, starb im Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand. Jetzt hat seine Frau Sharon Osbourne (73) in einem emotionalen Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgan (60) für dessen Sendung «Uncensored» erstmals öffentlich über die letzten Momente ihres Mannes gesprochen.

Osbourne sei in der Nacht seines Todes um 04:00 Uhr Uhr aufgewacht – und habe zu seiner Frau gesagt: «Küss mich. Umarme mich fest.» Nur 20 Minuten später erlitt er einen Herzinfarkt im Fitnessraum des Familienanwesens in Buckinghamshire. Sharon Osbourne erzählt weiter, wie sie verzweifelt zu ihrem Mann geeilt sei: «Ich rannte nach unten, und da war er.» Zu den Rettungskräften habe sie gesagt: «Hört auf - lasst ihn einfach. Lasst ihn. Ihr könnt nicht. Er ist gegangen.»

«Da wusste ich: Er ist bereit»

Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hatte Ozzy Osbourne darauf bestanden, sein morgendliches Training zu absolvieren. In den Wochen vor seinem Tod hatte er mit Lungenentzündung und Sepsis zu kämpfen gehabt. Weiter offenbart Sharon Osbourne gegenüber Morgen, dass ihr Mann in der letzten Woche seines Lebens von Träumen berichtete, in denen er unbekannte Menschen sah. «Da wusste ich: Er ist bereit.»

Der letzte öffentliche Auftritt des Black Sabbath-Frontmanns fand am 5. Juli im Villa Park Stadion in Birmingham statt. Laut seiner Frau hatten ihn desssen Ärzte gewarnt, dass er die Aufführung möglicherweise nicht überleben würde. Doch Ozzy Osbourne habe darauf bestanden: «Ich mache es. Ich will es machen, und ich mache es.»

2:08 Ozzy Osbourne (†76): Das letzte Konzert von Black Sabbath Anfang Juli

«Ich wusste gar nicht, dass mich so viele Menschen mögen!»

Sharon Osbourne beschreibt im Interview weiter, wie glücklich Ozzy nach diesem letzten Konzert gewesen sei: «Er schaute immer wieder in die Zeitungen und sagte zu mir: ‹Ich wusste gar nicht, dass mich so viele Menschen mögen!›»

Die trauernde Witwe kämpft noch immer damit, den Verlust zu verarbeiten. Zuletzt habe sie ihrem Ehemann versprochen, nach dessen Tod nie wieder zu heiraten.