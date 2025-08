Der Black-Sabbath-Bassist Geezer Butler erinnert sich an sein letztes Konzert mit Ozzy Osbourne. In einem emotionalen Essay beschreibt er ihre 57-jährige Freundschaft und Osbournes fragilen Gesundheitszustand bei ihrem finalen Auftritt am 5. Juli.

Der legendäre Black-Sabbath-Bassist Terence «Geezer» Butler (76) hat in einem bewegenden Essay für «The Sunday Times» über seine 57-jährige Freundschaft mit dem am 22. Juli verstorbenen Ozzy Osbourne (†76) reflektiert. Butler teilte persönliche Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit und das letzte Konzert der Band.

So beschrieb er, wie er bei den Proben für das Abschiedskonzert am 5. Juli im Villa Park in Birmingham (England) schockiert war über Osbournes fragilen Gesundheitszustand. «Ich wusste, dass es ihm nicht gut ging, aber ich war nicht darauf vorbereitet, wie gebrechlich er war», erinnerte sich der Bassist. «Er wurde von zwei Helfern und einer Krankenschwester in den Proberaum gebracht und benutzte einen Gehstock – typisch Ozzy, der Gehstock war schwarz und mit Gold und Edelsteinen besetzt.»

Statt einer Umarmung gab es Kuchen

Viel mehr als die üblichen Begrüssungsfloskeln habe er nicht gesagt, gesungen habe er dann im Sitzen, und er war nach sechs bis sieben Songs bereits erschöpft. Auch beim eigentlichen Konzert in Birmingham sass Osbourne, was zur Konsequenz hatte, dass die Verabschiedung nicht wie üblich vonstattenging. «Normalerweise hätten wir uns alle umarmt und uns vor dem Publikum verbeugt. Aber Ozzy sass auf seinem Thron, und daran hatten wir nicht gedacht. Was sollten wir tun? Tony schüttelte ihm die Hand, ich überreichte ihm einen Kuchen, aber es war ein seltsames Gefühl, unsere Geschichte so zu beenden.»

Butler wünscht sich, er «hätte mehr Zeit mit Ozzy hinter der Bühne verbracht, aber Wünsche sind jetzt überflüssig». Dass Osbourne nur zwei Wochen nach dem letzten Konzert von dieser Erde gehen würde, habe niemand von ihnen geahnt.

«Wie kann ich 57 unglaubliche Jahre Freundschaft in wenigen Absätzen zusammenfassen?»

In seinem Text erinnert sich Butler auch an die Anfänge von Black Sabbath, als Osbourne barfuss vor seiner Tür stand. Die vier Bandmitglieder wurden zu «unzertrennlichen Waffenbrüdern». Für Butler war Osbourne nicht der «Fürst der Finsternis», sondern eher der «Fürst des Lachens» – ein geborener Entertainer mit einem Herzen aus Gold.

Trotz Osbournes berüchtigter Eskapaden betonte Butler dessen Loyalität als Freund. Er erzählte, wie Osbourne ihn täglich anrief, als Butlers Sohn mit einem Herzfehler geboren wurde. Und das, obwohl sie davor während eines ganzen Jahres nicht miteinander gesprochen hatten.

«Ich bin so dankbar, dass wir ein letztes Mal zusammen vor seinen geliebten Fans spielen konnten», schrieb Butler über das Abschiedskonzert. «Natürlich gibt es Millionen von Dingen, die ich hätte schreiben sollen, aber wie kann ich 57 unglaubliche Jahre Freundschaft in wenigen Absätzen zusammenfassen?»

Rockstar Ozzy Osbourne ist am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben. «Daily Mail» veröffentlichte Details zu seinem Tod. Am Dienstagmorgen sei ein Rettungshelikopter zu Osbournes Anwesen in Buckinghamshire gerufen worden. Die Sanitäter kämpften etwa zwei Stunden lang um das Leben des Black-Sabbath-Sängers. Seine Familie veröffentlichte daraufhin ein emotionales Statement: «Mit grösserer Traurigkeit, als Worte es ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist. Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.»