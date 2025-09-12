Erstmals seit der Beerdigung von Ozzy Osbourne zeigt sich seine Ehefrau Sharon wieder auf Social Media. Gemeinsam mit Tochter Kelly besucht die Witwe eine Falknerei.

Drei Wochen nach dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) hat sie ein neues Hobby

Seit der Beerdigung von Rocklegende Ozzy Osbourne, der am 22. Juli verstarb, war sie nicht mehr zu sehen: Jetzt ist Witwe Sharon Osbourne (72) wieder öffentlich auf Social Media in Erscheinung getreten. Sie begleitete ihre Tochter Kelly Osbourne (40) bei einem Besuch in einer Falknerei, wie ein Video zeigt.

Kelly Osbourne steht in dem Video auf einem Feld und trägt eine dicke Mütze – darauf sitzt eine Eule. «Mama, streck deine Hand aus», sagt sie zu Sharon Osbourne. Die Eule verlässt darauf Kellys Kopf und landet auf Sharons Hand. Sie ist sichtlich gerührt von der Begegnung mit dem Vogel. Mit einem Finger streichelt sie das Kinn der Eule und sagt zu ihr: «Ich hab gar nichts, das ich dir geben kann ...»

Tochter Kelly schreibt zum Video: «Heute habe ich meiner Mutter die Falknerei gezeigt, und sie war begeistert.» Kelly Osbourne entdeckte kürzlich die Falknerei als neues Hobby, das ihr nach dem Tod ihres Vaters Trost spendet. Bei einem Ausflug im britischen Cornwall wollte sie das neue Hobby nun offenbar auch ihrer trauernden Mutter näherbringen.

«Mama ein Lächeln ins Gesicht gezaubert»

«Danke, dass ihr auch meiner Mama ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habt», schreibt Kelly Osbourne im Post und wendet sich damit an die Cornwall-Falknerei in St. Austell, die auf einer Farm im Südwesten Englands private Erlebnisse und Touren mit Greifvögeln anbietet.

Bereits zuvor teilte Kelly Osbourne Einblicke in ihr neues Hobby: «Inmitten all meiner Traurigkeit und meines Schmerzes habe ich etwas gefunden, was mich wirklich glücklich macht», schrieb sie zu einem Foto, das sie lächelnd mit einer Eule auf dem Arm zeigt. «Ich hätte nie gedacht, dass ich durch die Falknerei mein Lächeln wiederfinden würde, aber ich tat es.»

Das aktuelle Video ihrer Tochter teilte Sharon Osbourne in ihrer Instagram-Story. Zuvor war sie seit dem Tod von Ozzy Osbourne nicht mehr in den sozialen Medien aktiv, likte jedoch Beiträge auf der Instagram-Seite ihres verstorbenen Mannes, die ein Social-Media-Team weiterhin am Leben hält.

Der Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne starb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzstillstand infolge eines akuten Herzinfarkts. Nach einem öffentlichen Trauermarsch in seiner Heimatstadt Birmingham für seine riesige Fangemeinde wurde er zu Hause in Buckinghamshire in einer privaten Zeremonie beigesetzt.