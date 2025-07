1/16 Sharon Osbourne (rote Haare) wird von ihren Emotionen überwältigt. Foto: Getty Images

Darum gehts Eine Woche nach Ozzy Osbournes Tod nahm die Welt Abschied

Der Trauerzug in Birmingham, Osbournes Heimatstadt, dauerte rund 15 Minuten

Ehefrau Sharon konnte ihre Tränen bei der Ankunft nicht zurückhalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Eine Woche nach dem Tod von Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne (†76) konnten seine Fans am Mittwochnachmittag vom «Fürst der Finsternis» Abschied nehmen. In Osbournes Heimatstadt Birmingham fand der Trauermarsch zu Ehren des Musikers statt – an dem Ort, wo die Geschichte von Black Sabbath vor 57 Jahren begann.

Tausende von Menschen säumten die Strassen in Birmingham, um Ozzy Osbourne die letzte Ehre zu erweisen. Mit einer etwa fünfminütigen Verspätung zog der Tross – bestehend aus mehreren Fahrzeugen der Polizei, mehreren Vans für die Familie und dem Leichenwagen – über die Broad-Street. Angeführt wurde er von einer lokalen Brassband Bostin Brass'. Deren Mitglieder trugen beige College-Jacken mit dem Schriftzug Ozzy Osbourne auf dem Rücken.

Gebrechliche Sharon Osbourne

Zugegebenermassen wirkte die Brassband mit ihrer heiteren Musik etwas fehl am Platz, erinnerte gar an eine Guggenmusik. Dies dürfte aber ganz im Sinne von Ozzy Osbourne gewesen sein, der bereits 2011 in einem Interview mit «The Times» erklärte, dass er für seine Beerdigung keine Trauerfeier, sondern eine Feier wünsche.

Das Schmunzeln ob dieser Skurrilität verschwand aber spätestens mit dem Auftritt von Sharon Osbourne – dem ersten öffentlichen nach Bekanntwerden des Todes ihres Mannes. Gestützt durch ihre Tochter Kelly und Sohn Jack machte sie sich vom Van aus die paar Meter zu der Gedenkstätte auf der Black-Sabbath-Brücke, um ihrem Liebsten eine Rose niederzulegen. Dabei wirkte die ansonsten schon zierliche 72-Jährige extrem gebrechlich.

Sie kann sich allerdings noch nicht auf ihren Trauerprozess konzentrieren, da morgen noch eine private Abschiedszeremonie in einer Kirche in Gerrard Cross, Buckingshire, ansteht, wie «The Sun» berichtet. Da werden dann nebst den einstigen Black-Sabbath-Mitgliedern Tony Iommi, Bill Ward und Geezer Butler auch Sir Elton John sowie James Hetfield von Metallica erwartet. Zudem soll der Musiker Yungblud ein paar Worte über seinen grossen Helden Ozzy Osbourne verlieren.

vor 38 Minuten So war der Ozzy-Trauerzug Nach gerade mal 15 Minuten ist der Trauerzug durch. Was bleibt, sind die Bilder von tausenden Fans, die ihrem Idol die letzte Ehre erwiesen und einer am Boden zerstörten Osbourne-Familie, vor allem Ehefrau Sharon. Ohne die Hilfe ihrer Kinder hätte sie die paar Meter vom Van zu der Gedenkstätte wohl kaum geschafft. Man kann sich nur vorstellen, welcher Kraftakt die morgige private Abdankung für sie werden wird. 0:51 Bewegender Moment: Ozzy Osbournes Familie legt Blumen nieder vor 51 Minuten vor 51 Minuten Die Kraft reicht nur für wenige Minuten Die restlichen Familienmitglieder verharren wenige Minuten länger vor der Gedenkstätte als Sharon Osbourne. Danach steigen auch sie in einen der fünf Vans und fahren unter tosendem Applaus davon. Hinter ihnen folgt die Polizei, dann die Blaskapelle. 1/5 vor 58 Minuten vor 58 Minuten Sharon Osbourne legt eine Rose für ihren Ozzy nieder Auf der Black-Sabbath-Brücke steigt die Osbourne-Familie aus dem Auto. Als Erstes die sehr gebrechlich wirkende Sharon Osbourne. Sie trägt eine rosafarbene Rose in ihren Händen und legt diese zu den bereits zahlreich vorhandenen weiteren Blumengestecken. Nach gut zwei Minuten lässt sich die sichtlich am Boden zerstörte Ehefrau von Ozzy Osbourne von Tochter Kelly und Sohn Jack zurück ins Auto geleiten. 14:13 Uhr 14:13 Uhr Ärgerliche Probleme beim Kamerateam Zahlreiche Kameraleute sind in Birmingham, um den Trauerzug live im Stream einzufangen. Es kommt bei der Übertragung aber zu Fehlern. Die Kamerafahrt wirkt sehr ruckelig, zum Teil wird nur der Boden gefilmt. 14:09 Uhr 14:09 Uhr In diesem Sarg ruht Ozzy 14:08 Uhr 14:08 Uhr Jetzt gehts los Um 14:06 geht die Musik los. Eine Liveband führt den Trauerzug von Ozzy Osbourne an. Die Black-Sabbath-Legende wird mit glücklicher Musik und grossen Applaus der Leute am Strassenrand verabschiedet. 14:04 Uhr 14:04 Uhr Tausende Fans mit dabei Der offizielle Start des Trauerzugs war für 14.00 Uhr terminiert. Es scheint etwas später zu werden. Im Livestream sind bereits über 60'000 Leute mit dabei. Auch die Strassen in Birmingham sind voll mit Leuten. Alle warten darauf, ihrem Rockstar die letzte Ehre erweisen zu dürfen. 13:42 Uhr 13:42 Uhr Website bricht zusammen Nicht nur auf den Strassen Birminghams ist das Interesse gross, sondern auch Online. Auf der von Ozzy Osbournes offiziellem Instagram-Konto geteilten Link für den Livestream, geht derzeit gar nichts. «Die Website kann Ihre Anfrage vorübergehend nicht bearbeiten, da die Ressourcenbegrenzung überschritten wurde. Bitte versuchen Sie es später erneut», heisst es da lediglich. Gut 15 Minuten vor dem Start der Übertragung konnten die technischen Probleme aber wieder gefixt werden. Zu diesem Zeitpunkt warten bereits über 10'000 Personen online auf den Beginn des Leichenzugs. 13:38 Uhr 13:38 Uhr Erste Fans müssen umgeleitet werden Das Interesse an Osbournes Trauerzug ist derart gross, dass gewisse Seitenstrasse durch die Menschenmassen regelrecht versperrt sind. Wie «The Mirror» berichtet, würden Beamte vor Ort die Menschen darauf hinweisen, dass der Platz voll sei und sie woanders hin müssen. Foto: Getty Images 13:19 Uhr 13:19 Uhr Das Wacken-Festival zeigt Auftritt von Ozzy Osbourne Während sich entlang der Strassen in Birmingham immer mehr Leute ansammeln, trudeln auch im knapp 1200 Kilometer entfernten Dörfchen Wacken ständig weitere Leute ein. Dort findet vom 30. Juli bis 2. August das berühmte und gleichnamige Metal-Festival statt. Anlässlich des Todes von Ozzy Osbourne am 22. Juli haben sich die Veranstalter dazu entschieden, das Programm leicht zu ändern. So können die Festivalteilnehmenden noch einmal am Konzert von Ozzy Osbourne am Wacken 2011 lauschen. Die Veranstalter zeigen seinen Auftritt sowohl am 30. Juli um 22.45 Uhr, als auch am 1. August um 20 Uhr. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos 13:01 Uhr 13:01 Uhr Familie stellt sicher, dass alle dabei sein können Den Osbournes scheint es sehr wichtig zu sein, dass alle Fans sich von Ozzy verabschieden können. So wurde auf dem offiziellen Instagram-Kanal des verstorbenen Künstlers ein Beitrag hochgeladen, in dem über den Livestream des Trauerzuges informiert wird. Auf einem zweiten Bild sind gar noch die Zeitzonen der verschiedenen Länder aufgeschaltet, sodass auch bestimmt niemand den Livestream verpasst. Hier bei Blick wird er pünktlich ab 14 Uhr gezeigt, insofern in Birmingham alles nach Zeitplan verläuft. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Weitere Einträge laden