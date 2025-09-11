So erfuhr Jack Osbourne vom Tod seines Vaters Ozzy (†76)

Jack Osbourne bricht in Tränen aus, als er von dem Moment erzählt, in dem er vom Tod seines Vaters Ozzy Osbourne erfuhr. In einem emotionalen Youtube-Video schildert er, wie er mitten in der Nacht die Nachricht erhielt.

Der plötzliche Tod von Ozzy Osbourne im Juli erschütterte seine Fans – und seine Familie. Mittlerweile hat sein Sohn Jack (39) in einem emotionalen Youtube-Video über die schmerzhafte Erfahrung gesprochen, wie er von dem Ableben seines Vaters erfuhr. Der britische Schauspieler habe die Nachricht völlig unerwartet erhalten.

Jack Osbourne sei nur wenige Wochen zuvor bei Ozzy Osbournes grossem Wohltätigkeitskonzert in Birmingham an der Seite seines Vaters gewesen. Er sei noch eine Woche bei seiner Familie geblieben, bevor er am 13. Juli nach Los Angeles zurückgekehrt sei. «Meinem Vater ging es grossartig», erinnert sich Jack an die gemeinsamen Tage. Und weiter: «Er war gut gelaunt und glücklich.»

Doch am 22. Juli um 3.45 Uhr morgens habe es an Jack Osbournes Haustür in Los Angeles geklopft. Ein langjähriger Mitarbeiter der Familie habe ihm die erschütternde Nachricht vom Tod seines Vaters überbracht. «Ich habe da schon gewusst, dass etwas Schlimmes passiert sein muss.» Der Sohn des Rockstars beschreibt den Moment als überwältigend. «Ich empfand sofort tiefe Trauer und Schmerz – aber auch eine Art Erleichterung, dass er jetzt nicht mehr leiden muss.» Als offizielle Todesursache gaben die Behörden einen Herzstillstand an.

Ein besonderes Verhältnis

Die Beziehung zwischen Jack und Papa Ozzy Osbourne geriet vor allem durch die MTV-Reality-TV-Serie «The Osbournes» in den Fokus. Das Format, das als Vorgänger für Kassenschlager wie die «Kardashians» gilt, zeigte immer wieder auf, wie innig die Beziehung innerhalb der Promi-Familie ist – trotz Chaos und Trubel.

Bereits seit Ozzy Osbournes Parkinson-Diagnose 2019 war Jack Osbourne eine grosse Stütze für seinen kranken Vater – das hat er in diversen Interviews erwähnt. Gegenüber «The Hyper Hive» erklärte er, dass er Papa Ozzy sogar Ratschläge im Umgang mit seiner Krankheit gegeben habe. Zur Einordnung: Jack Osbourne leidet selbst unter Multipler Sklerose, einer Nervenkrankheit.

Die besondere Vater-Sohn-Beziehung spiegelt sich auch in der TV-Serie «Ozzy & Jack's World Detour» («Ozzys und Jacks Welt-Umweg») wider, die zwischen 2016 und 2018 auf «History» ausgestrahlt wurde. Darin besuchte das Duo geschichtsträchtige Orte – und lernten gemeinsam etwas dazu.