Kylie Minogue ist bald im Handel verfügbar – zumindest ihre Puppenversion. Manche Fans ärgern sich allerdings über das Design: Minogue sei darin nicht zu erkennen.

Sophie Ofer Redaktorin People

Ab Februar 2026 gibts Kylie Minogue (57) im Puppenformat. Die australische Sängerin bekam bereits 2024 vom Barbie-Hersteller Mattel eine ihr nachempfundene Barbiepuppe. Anlass war damals der 65. Geburtstag von Barbie – und der Internationale Weltfrauentag. In wenigen Wochen soll es die Kylie-Minogue-Puppe nun auch als Sammlerstück im Onlinehandel zu kaufen geben.

Der Look der Kylie-Minogue-Puppe ist vom Musikvideo ihres Songs «Padam Padam» (2023) inspiriert; im knallroten Ganzkörper-Outfit inklusive rotem Umhang und roten Haarsträhnchen soll die Puppe ihrem Vorbild in nichts nachstehen. Doch viele Fans der «Can’t Get You Out of My Head»-Sängerin sind mit dem Design der Puppe alles andere als einverstanden.

«Keine Ähnlichkeit mit Kylie»

Es ist aber nicht etwa das Outfit, an dem sich die Fans stören. Es ist das Gesicht der Puppe. Seit das Bild der Kylie-Minogue-Barbie im Internet aufgetaucht ist, überschlagen sich die negativen Stimmen in zahlreichen Kommentarspalten: «Was haben sie mit ihrem Gesicht gemacht?», liest man dort immer wieder. «Die Puppe ist hübsch, aber sie hat keine Ähnlichkeit mit Kylie.» Die Puppe würde vielleicht anderen Popstars wie Jessica Simpson (45) oder Britney Spears (44) ähneln – aber nicht ihrem Idol Kylie Minogue. Auch die Körperform der 1,52 Meter grossen Minogue sei nicht authentisch.

Die umstrittene Kylie-Puppe soll im Februar für circa 50 Franken online erhältlich sein, nachdem sich die Veröffentlichung bereits mehrmals nach hinten verschoben hat. Erst dann wird sich zeigen, ob der Unmut der Fans sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Minogue selbst äusserte sich 2024 jedenfalls positiv über die Puppe: «Baby-Kylie würde nicht glauben können, dass das gerade passiert.»

Eine von acht «Role Models»

Kylie Minogues Barbie ist eine von acht Puppen aus der Reihe «Barbie Role Models» (zu Deutsch: «Barbie Vorbilder») von 2024. Die «Role Models» sind puppengewordene Versionen inspirierender Frauen aus verschiedenen Ländern; 2024 waren darunter auch die Oscarpreisträgerin Helen Mirren (80), die Sängerin Shania Twain (60) und die mexikanische Regisseurin Lila Avilés (43).

Auf der Website von Mattel heisst es derweil: «Kylie Minogue ist die einzige weibliche Künstlerin, die ein Nummer-1-Album in fünf aufeinanderfolgenden Jahrzehnten im Vereinigten Königreich hatte. In vielerlei Hinsicht steht sie in der Popwelt allein da – eine Superstar-Künstlerin, die sich immer wieder neu erfunden hat.» Mit ihrer Musik sei sie fest in der Gegenwart verankert und definiere gleichzeitig «einen Grossteil unserer gemeinsamen Vergangenheit».