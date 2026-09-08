Verwirrung um Trennung von Wayne und Annemarie Carpendale

Wayne und Annemarie Carpendale haben sich getrennt. Doch so ganz steigt man beim Beziehungs-Aus noch nicht durch – schaut man sich die Instagram-Posts des Ex-Paares an, fällt ein kleines, aber entscheidendes Detail auf, das für Verwirrung sorgt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wayne und Annemarie Carpendale verkünden Trennung nach fast 20 gemeinsamen Jahren

Unklarheit wegen widersprüchlicher Aussagen: Wayne sagt «nicht mehr zusammen», Annemarie «gerade nicht»

Das Paar lebte seit Anfang 2026 getrennt, Wayne bereits mit neuer Frau gesehen

Silja Anders Redaktorin People

Mit diesem Liebes-Aus hätte wohl niemand gerechnet: Wayne (49) und Annemarie Carpendale (48) gaben am Abend des 7. September bekannt, sich nach fast zwei gemeinsamen Jahrzehnten getrennt zu haben.

In einem Statement auf Instagram schreiben sie beide: «Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr. Für uns fühlt sich dieser Weg gerade richtig an, ohne Drama und ohne dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht. Was die Zukunft bringt, wissen wir genauso wenig wie ihr. Sollte es irgendwann etwas zu erzählen geben, erfahrt ihr es von uns.»

Dazu posten die beiden auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen ein Video von sich, auf dem sie eng beieinander sitzen und in die Kamera schauen. «Wir sind glücklich. Wir leben unter einem Dach. Wir sind eine Familie», heisst es im Clip. Dann jedoch gibt es bei den Posts der beiden einen kleinen Unterschied, der bei den Fans für ordentlich Verwirrung sorgen dürfte.

Kleiner, aber feiner Unterschied in der Formulierung

Bei Wayne Carpendale heisst es nämlich: «Wir sind nicht mehr zusammen.» Seine Frau – oder Ex-Frau – schreibt stattdessen: «Wir sind gerade nicht zusammen.» Während der Sachverhalt bei Wayne also eindeutig klingt und aussieht, wirkt es bei Annemarie Carpendale so, als sei die Geschichte ihrer Beziehung zu dem Schauspieler noch nicht zu Ende. In ihrer Instagram-Story weist Annemarie Carpendale sogar selbst auf diesen kleinen, aber feinen Unterschied hin und schreibt: «Mini-Unterschied zu Wayne».

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In den Kommentaren meint ein Fan von Annemarie Carpendale: «Klingt nicht final», woraufhin die Moderatorin antwortet: «Maybe» – mit einem Zwinker-Smiley. Was genau meint sie damit? Ist das Beziehungs-Aus doch nicht so endgültig, wie es bei ihm klingt? Machen sie nur im Moment eine Pause? Aber wieso dann schreiben, dass sie seit Anfang Jahr kein Paar mehr seien. Oder bezieht sie es nur darauf, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt örtlich nicht zusammen sind? Eine Anfrage von Blick an Annemarie Carpendale blieb bisher unbeantwortet.