Jetzt sind Carina und Dieter Bohlen offiziell verheiratet

Ein Termin beim Standesamt hat die Ehe auch rechtskräftig gemacht. Zuvor hatte das Paar bereits auf den Malediven geheiratet.

Darum gehts Dieter Bohlen (71) und Carina Walz (42) heirateten standesamtlich am 11. Januar 2026

Die Hochzeit erfüllt Bohlens 20 Jahre altes Versprechen an seine Partnerin

Gemeinsame Kinder: Amelie (14) und Maximilian (12) tragen jetzt auch Bohlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Zwei Wochen nach ihrer romantischen Trauung unter Palmen haben Dieter Bohlen (71) und seine langjährige Partnerin Carina Walz (42) den letzten Schritt zum offiziellen Eheglück getan. Am Montagabend gaben sich die beiden im Rathaus Nenndorf das standesamtliche Jawort – und machten damit ihre auf den Malediven geschlossene Verbindung auch nach deutschem Recht gültig.

Auf Instagram teilte der «DSDS»-Juror die freudige Nachricht in einer Story mit seinen Fans. Ein Foto zeigt das frisch vermählte Paar strahlend mit der Eheurkunde in den Händen. Dazu postete der Musikproduzent die Worte: «Offiziell Frau und Herr Bohlen». Musikalisch untermalte der Modern-Talking-Star den Moment mit dem Liebeslied-Klassiker «I Swear» von All-4-One.

Eleganter Auftritt im Doppel-Anzug-Look

Für den Behördengang im Rathaus Nenndorf wählten beide einen Anzug. Der Bräutigam setzte auf klassisches Schwarz mit weissem Hemd, während seine Braut ganz in Weiss strahlte. Ein deutlicher Kontrast zur entspannten Barfuss-Zeremonie am Strand, wo Carina noch ein bodenlanges Spitzenkleid mit Beinschlitz trug und Bohlen in lockerem Leinenhemd erschienen war.

Bereits kurz nach der Silvester-Hochzeit auf den Malediven hatte der Musiker angekündigt, die Formalitäten zeitnah zu regeln. «Das mit den rechtlichen Sachen ist ganz easy. Da gehen wir zum Standesamt bei uns auf dem Dorf, die freuen sich schon. Dann ist unsere Ehe völlig rechtsgültig in Deutschland», erklärte er damals gegenüber «Bild».

Ein Versprechen nach zwei Jahrzehnten eingelöst

Die Hochzeit besiegelt eine Liebesgeschichte, die im August 2006 in einer Disco auf Mallorca begann. Zwanzig Jahre später löste der Pop-Titan ein Versprechen ein, das er seiner Partnerin einst gegeben hatte. «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir 20 Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen», verriet der Musikproduzent dem Boulevardblatt.

Bei der Strand-Trauung am letzten Tag des Jahres hatte der sonst so schlagfertige Entertainer seine emotionale Seite gezeigt. «Zwei Minuten lang konnte ich nichts sagen, nichts tun. Nur weinen. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina. Das hat mich einfach überwältigt», gab er zu.

Die Familie Bohlen ist komplett

Mit der standesamtlichen Trauung trägt Carina nun offiziell den Namen ihres Mannes. Der Musiker freut sich sichtlich über diesen Schritt: «Jetzt heissen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an», sagte er «Bild». Zum Familienkreis gehören die beiden gemeinsamen Kinder Amelie (14) und Maximilian (12), die auch bei der Malediven-Zeremonie dabei waren.

Für Bohlen ist es bereits die dritte Ehe. Von 1983 bis 1989 war er mit Erika Sauerland verheiratet, 1996 folgte eine nur einmonatige Verbindung mit Verona Pooth. Mit Carina scheint der Hitproduzent nun endgültig sein privates Glück gefunden zu haben – nach 20 Jahren wilder Ehe nun auch mit amtlichem Siegel.