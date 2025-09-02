Nicht nur die Filme, welche am diesjährigen Film Festival von Venedig gezeigt werden, sorgen für Begeisterung. Auch fernab der Leinwand bieten die Stars Gesprächsstoff. So etwa Kaia Gerber und Lewis Pullman, die schwer verliebt auf dem Weg zu einer Party gesehen wurden.

1/8 Lewis Pullman und Kaia Gerber verbringen gemeinsam Zeit in der italienischen Lagunenstadt. Foto: imago images/ABACAPRESS/IPA/ABACA

Darum gehts Kaia Gerber und Lewis Pullman in Venedig gesichtet, mögliches Debüt als Paar

Beide haben berühmte Eltern aus der Welt des Showbusiness

Gerber ist 23 Jahre alt, Pullman 32 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Werden Kaia Gerber (23) und Lewis Pullman (32) an den diesjährigen Filmfestspielen von Venedig ihr Debüt auf dem roten Teppich als Paar haben? Ende Januar kamen erste Liebesgerüchte auf. Nun wurden die beiden in Venedig gesehen, wie sie Händchen haltend ein Boot bestiegen, um zu einer Party zu fahren, und vor dem Excelsior Hotel standen.

Gemeinsamer Auftritt bei Filmpremiere?

Kaia Gerber trug ein schwarzes, enges Kleid mit hohem Beinschlitz sowie eine helle Handtasche. «Top Gun»-Star Pullman erschien in schwarzer Hose und weissem Shirt. Einige Stunden zuvor war das US-amerikanische Paar bereits im Fünf-Sterne-Hotel am Lido in legerer Kleidung erwischt worden. Das Model hatte ein cremefarbenes Neckholder-Top mit schwarzen Punkten zu einer hoch taillierten Hose mit weitem Bein kombiniert, während Lewis Pullman dunkelbraune Hosen und ebenfalls ein weisses T-Shirt trug.

Dem US-Magazin «Backgrid USA» liegen Fotos vor, die das Paar eng umschlungen und in einen leidenschaftlichen Kuss vertieft zeigen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die beiden halten ihre Romanze bisher weitestgehend privat. Ob sie in der Lagunenstadt bald auch über den roten Teppich zusammen laufen werden? Auf dem 82. Filmfestival feiert am 1. September ein Film von Pullman Premiere: «The Testament of Ann Lee», in dem auch Amanda Seyfried und Thomasin McKenzie mitspielen. Nun bleibt abzuwarten, ob sie sich in Venedig jetzt erstmals offiziell als Paar zeigen.

Beide haben berühmte Eltern

Sowohl Kaia Gerber als auch Lewis Pullman wuchsen in der glitzernden Welt Hollywoods auf. Gerber ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (59), Lewis Pullman der Sohn von Schauspielstar Bill Pullman (71).

Nach der Trennung von Austin Butler (34), mit dem Kaia Gerber drei Jahre lang liiert war, kamen schon bald Gerüchte um eine neue Liebe mit Pullman auf. Die beiden lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. «Alle sagen, dass die Chemie zwischen Kaia und Lewis stimmt und sie liebt es, wie bodenständig und authentisch er ist», sagte ein Insider. Im Juni hiess es dann, die beiden seien knutschend bei einem Konzert gesichtet worden.