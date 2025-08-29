George Clooney kämpft in Venedig mit einer Krankheit. Den Red-Carpet-Auftritt zur Weltpremiere seines neuen Films «Jay Kelly» an der Seite von Ehefrau Amal Clooney liess er sich jedoch nicht entgehen. Dies, obwohl offenbar sein Gehör beeinträchtigt ist.

1/6 George und Amal Clooney bei der «Jay Kelly»-Weltpremiere in Venedig. Foto: imago images/Independent Photo Agency Int./Simone Comi/ipa-agency.net

Darum gehts George Clooney krank bei Venedig-Filmfestival, erscheint trotzdem zur Filmpremiere

Clooney und Ehefrau Amal glänzen auf rotem Teppich trotz Nebenhöhlenentzündung

Gehör des US-Filmstars offenbar beeinträchtigt

Hollywoodstar George Clooney (54) schleppt sich mit einer Krankheit durch die gestern gestarteten 82. Filmfestspiele von Venedig. Im Tagesverlauf blieb Clooney aus gesundheitlichen Gründen schon der Pressekonferenz seines eigenen Films «Jay Kelly» fern, da bei ihm laut US-Branchenmedien eine Nasennebenhöhlenentzündung diagnostiziert wurde und er sich auf Anweisung seines Arztes schonen sollte.

Wie die britische «Daily Mail» berichtet, ist das Gehör des US-Filmstars offenbar beeinträchtigt. Clooney gebe an, dass er «die Leute nicht hören kann». Doch die Weltpremiere des Films, in dem Clooney passenderweise einen Filmstar verkörpert, liess er sich am Abend nicht entgehen.

George und Amal Clooney glänzen auf dem roten Teppich

Gemeinsam mit Ehefrau Amal Clooney (47), der er einst in der Lagunenstadt Venedig das Jawort gab, erschien der Star auf dem roten Teppich am Lido. Seine Ehefrau zog dabei in einem körperbetonten fuchsiafarbenen Minikleid mit ausladender Schleppe alle Blicke auf sich. Dazu wählte Amal Clooney eine goldene Clutch und Heels. Ihr Haar war in leichten Wellen gestylt.

Ehemann George entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking. Laut der britischen «Daily Mail» verbrachte der angeschlagene Star rund 30 Minuten auf dem roten Teppich, gab dann rund 20 Minutenlang Autogramme und posierte für die anwesenden Fotografen. Mehrmals sei Clooney dabei gesehen worden, wie er sich an die Kehle fasste und der Menge zu erklären versuchte: «Ich kann nicht sprechen!»

Nach der Weltpremiere erhielten der Star und die Film-Crew eine zehnminütige stehende Ovation:

Darum geht es im Netflix-Film «Jay Kelly»

Am Nachmittag war Clooney noch der Pressekonferenz zu «Jay Kelly» ferngeblieben, weswegen er «am Boden zerstört» war, wie Schauspielerin Laura Dern (58) laut «Deadline» erklärte. Sie spielt in dem Drama von Regisseur Noah Baumbach (55) an der Seite von Clooney und Komiker Adam Sandler (58) eine der Hauptrollen.

«Jay Kelly» handelt von einem weltberühmten Schauspieler (Clooney), der sich gegen Ende seiner Karriere auf eine Reise kreuz und quer durch Europa begibt, dabei immer begleitet von seinem loyalen Manager und besten Freund (Sandler). Die beiden durchleben «einen Mix aus öffentlichen Ehrungen, altem Groll und familiären Entfremdungen», die «beide Männer dazu zwingen, sich den Entscheidungen, Kompromissen und Identitäten zu stellen, die ihr Leben bestimmt haben», schreibt der «Hollywood Reporter» zur Handlung des Films.

«Jay Kelly» nimmt am Wettbewerb der 82. Filmfestspiele von Venedig teil und erscheint am 5. Dezember weltweit auf Netflix.