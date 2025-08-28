Hollywoodstar George Clooney (64) musste wegen einer Sinusitis die Pressekonferenz zu seinem Film in Venedig absagen. Sein Management teilte mit, dass der Arzt ihm Ruhe verordnet hat. Kollegen äusserten sich besorgt und hofften auf seine Anwesenheit am Abend.

1/6 George und Amal Clooney am Dienstag gemeinsam in Venedig. Da schien es dem Schauspieler noch etwas besser zu gehen. Foto: GC Images

Darum gehts George Clooney sagt Pressekonferenz in Venedig wegen Sinusitis ab

Adam Sandler und Laura Dern äussern sich zu Clooneys Abwesenheit

21 Filme konkurrieren bei der 82. Auflage des Festivals um den Goldenen Löwen

Hollywoodstar George Clooney (64) hat krankheitsbedingt nicht an der Pressekonferenz zu seinem Film in Venedig teilgenommen. «Bei George wurde eine Sinusitis diagnostiziert, und sein Arzt hat ihm geraten, seine Aktivitäten in den nächsten Tagen einzuschränken, um sich zu erholen», teilte sein Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Sinusitis ist eine Entzündung der Schleimhäute in den Nasennebenhöhlen.

«Auch Filmstars werden krank», sagte Adam Sandler (58), der an der Seite von Clooney im Wettbewerbsfilm «Jay Kelly» spielt. Zudem erklärte er gemäss der «Bild»: «Sorry wegen Clooney, aber er ist wirklich krank. In diesem Zustand will ich ihn hier nicht sehen, da hab ich echt keinen Bock drauf.» Clooney sei «am Boden zerstört, dass er nicht hier sein kann», sagte Laura Dern (58), die ebenfalls im Film zu sehen ist. Man hoffe auf seine abendliche Anwesenheit auf dem roten Teppich, so die Moderatorin der Konferenz.

Der US-Amerikaner war am Mittwoch bereits vor der Eröffnung der Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig angekommen. Laut der «Bild» war es dann eine PR-Agentin, die die schlechten Nachrichten verkündete: «Leider muss ich mitteilen, dass George Clooney alle Termine abgesagt hat. Er ist bereits auf dem Rückweg zu seinem Hotel. Ihm ging es plötzlich nicht mehr gut. Bis zuletzt hat er versucht, dagegen anzukämpfen, doch er fühlt sich unwohl und nicht fähig, an den Interviews teilzunehmen.»

Emma Stone sorgt in Venedig für Glamour

Regisseur Noah Baumbach (55) erzählt in «Jay Kelly» von einem älteren Schauspieler (Clooney), der in eine Sinnkrise gerät und sich mit seinem Manager (Adam Sandler) auf eine Reise nach Europa begibt. Die Premiere des Netflix-Films ist für Donnerstagabend geplant. Baumbach sagte, er habe den Film für Clooney gemacht.

Kurz vorher hatte Oscar-Preisträgerin Emma Stone (36) für Hollywood-Glamour in Venedig gesorgt. Sie ist Hauptdarstellerin in «Bugonia», dem neuen Film von Giorgos Lanthimos. Der griechische Regisseur hatte 2023 mit «Poor Things» Venedig in seinen Bann gezogen und den Hauptpreis gewonnen.

Stone verkörpert im Wettbewerbsfilm «Bugonia» an der Seite von Jesse Plemons eine Unternehmenschefin, die von Verschwörungstheoretikern gekidnappt wird.

Eröffnet wurde die 82. Auflage des Festivals vom neuen Film des Regisseurs Paolo Sorrentino. 21 Filme konkurrieren dieses Mal um den Goldenen Löwen.