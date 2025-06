1/5 Amal und George Clooney bei der 78. Verleihung der Tony Awards. Foto: ActionPress/Barbara Hine/Future Image

Darum gehts George Clooney spricht über seine Zwillinge und deren Beziehung zu Prominenten

Kinder beeindruckt von Taylor Swift, nicht von Robert De Niro

Clooney heiratete 2014 und wurde 2017 Vater von Zwillingen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

George Clooney (64) hat seltene Einblicke in das Leben seiner achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander gewährt. Der Schauspieler und seine Ehefrau Amal Clooney (47) wurden 2017 Eltern – seither halten sie ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Anlässlich der diesjährigen Tony Awards machte Clooney aber überraschend eine Ausnahme und verriet dem Magazin «E! News», dass sich seine Kinder von seinen berühmten Freunden kaum beeindrucken lassen.

Im Gespräch erklärte der 64-Jährige, dass seine Kinder grosse Fans von Popstar Taylor Swift (35) seien – Robert De Niro (81) hingegen lasse sie völlig kalt. «Sie wollen Taylor Swift sehen. Das Lustigste daran ist, dass sie keine Ahnung von Referenzen haben. Robert De Niro wird im Haus sein und sie fragen sich: ‹Wer ist das?› Es ist ihnen egal», schmunzelte Clooney. Auch wenn ihnen die Filmlegende nichts sagt, umso besser kennen sich Ella und Alexander mit der Broadway-Verfilmung «Wicked» aus. «Sie freuen sich auf den zweiten Teil», erklärte Clooney auf dem roten Teppich.

George Clooney wollte nie Kinder

Jahrelang galt George Clooney als überzeugter Junggeselle - bis er seine heutige Ehefrau Amal kennenlernte und 2014 heiratete. Mit ihr kam auch der Kinderwunsch, wie der Filmstar in dem Podcast «WTF» einst verriet. «Ich wollte ursprünglich nicht mal heiraten. Ich wollte keine Kinder.» Doch als die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin in sein Leben trat, verliebte er sich «Hals über Kopf»: «Ich wusste in dem Moment, als ich sie traf, dass alles anders sein würde.»