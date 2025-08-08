16 auserwählte Spender haben dieses Wochenende die Möglichkeit, für schlappe 140'000 Franken bei einem Znacht mit Hollywoodstar George Clooney und seiner Frau dabei zu sein. Das exklusive Event steigt in ihrer Villa am Comer See.

1/2 Amal und George Clooney laden 16 Gäste in ihre Villa am Comer See ein. Foto: Keystone

Darum gehts Clooneys öffnen Luxusvilla am Comer See für Grossspender

Gäste aus den USA, dem Nahen Osten und Asien werden erwartet

16 Gäste zahlen je 170'000 US-Dollar für Aufenthalt und Ausflüge

Das Promi-Paar Amal (47) und George Clooney (64) öffnet an diesem Wochenende seine Luxusvilla am Comer See für einige Grossspender. Nach einem Bericht der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» zahlen die insgesamt 16 Gäste dafür jeweils 170'000 US-Dollar (knapp 140'000 Franken).

Neben einem Abendessen in der Villa stünden auch Ausflüge in die Umgebung auf dem Programm, hiess es. Das eingenommene Geld fliesst dem Zeitungsbericht zufolge an die Stiftung Clooney Foundation for Justice, die das Paar vor einigen Jahren gegründet hatte.

Die Namen der Grossspender wurden zunächst nicht bekannt. Sie sollen aus den USA, dem Nahen Osten und Asien kommen. Die «Corriere della Sera» spekulierte, dass auch US-Schauspieler Robert De Niro dabei sein könnte. Der 81-Jährige war kürzlich am Comer See gesichtet worden.

Clooneys sind nur selten dort

Der 64-jährige George Clooney hatte sich das Anwesen in der Gemeinde Laglio direkt am Ufer des norditalienischen Sees vor mehr als 20 Jahren gekauft. Mit seiner Ehefrau (47) und den beiden Kindern hält sich der Hollywood-Star dort allerdings eher selten auf.

Zum Leidwesen der Clooneys versuchen Touristen und Paparazzi immer wieder, sich das Gelände vom See aus anzuschauen. Die Polizei hat deshalb auf dem Wasser und an Land eine Art Sperrzone eingerichtet. Zwischenzeitlich war bereits spekuliert worden, dass die Clooneys die Villa Oleandra verkauft haben könnte. Das Paar besitzt auch Immobilien in den USA und in Südfrankreich.