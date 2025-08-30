Die Zwillinge Lady Amelia und Lady Eliza Spencer ziehen bei den Filmfestspielen in Venedig alle Blicke auf sich. In transparenten Kleidern posierten die 33-jährigen Models auf dem roten Teppich. Kaum jemand weiss, wer ihre berühmte Tante ist.

1/10 Lady Eliza Spencer (l.) und ihre Schwester Lady Amelia Spencer kommen standesgemäss im Boot in Venedig an. Foto: FilmMagic

Darum gehts Prinzessin Dianas Nichten sorgen in Venedig für Aufsehen mit transparenten Kleidern

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer sind zu Stilikonen avanciert

Die 33-jährigen Zwillinge sind Töchter von Charles Spencer, Dianas Bruder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Nichten von Prinzessin Diana (1961–1997), Lady Eliza und Lady Amelia Spencer (beide 33), haben bei den Filmfestspielen in Venedig für eine gute Prise royalen Glamour gesorgt. Die Zwillinge erschienen in transparenten Kleidern auf dem roten Teppich und zogen damit alle Blicke auf sich.

Die Töchter von Charles Spencer (61), dem jüngeren Bruder der verstorbenen Prinzessin, sind mittlerweile – wie ihre Tante Diana – zu Stilikonen avanciert. Lady Eliza und Lady Amelia arbeiten beide als Models und sind regelmässig auf den Titelseiten renommierter Modemagazine zu sehen.

Bei der Premiere des Films «After the Hunt» in Venedig trugen die Zwillinge in ähnlichen, bodenlangen Kleidern aus transparentem Stoff. Amelia trug ein zartrosa Kleid, während Eliza in Hellblau erschien. Beide Kleider waren kunstvoll drapiert und endeten in langen Schleppen. Die Spencer-Zwillinge ergänzten ihre Outfits mit auffälligem Schmuck und trugen ihre Haare streng zurückgebunden. An Elizas Hand war ein besonderer Ring zu sehen – sie hatte erst kürzlich ihre Verlobung mit ihrem langjährigen Partner Channing Millerd bekannt gegeben.

Lady Amelia Spencer – nicht zu wechseln mit Lady Amelia Windsor!

Der Auftritt der Spencer-Schwestern fand wenige Tage vor dem 28. Todestag ihrer berühmten Tante statt. Prinzessin Diana kam am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren Amelia und Eliza gerade einmal fünf Jahre alt.

Auch wenn man beim Namen Lady Amelia Spencer sofort an einen kürzlichen Besuch ihrer Namensvetterin Lady Amelia Windsor denken muss – die beiden britischen Royals dürfen nicht verwechselt werden. Amelia Spencer, die sich derzeit in Venedig aufhält, ist die Tochter von Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer.

Lady Amelia Windsor, die in der Schweiz Ferien machte, ist Tochter von Edward, 2. Duke of Kent (89) und damit die Cousine dritten Grades von Prinz Harry (40) und Prinz William (43). Im August wurde die britische Royal gesichtet, wie sie in Davos – ganz natürlich und unerkannt – durch die Bündner Bergwelt wanderte.