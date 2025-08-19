Die Cousine von Prinz Harry und Prinz William, Lady Amelia Windsor, wird bald auf dem Laufsteg der London Fashion Week zu sehen sein. Die 29-Jährige, die bereits für Dolce & Gabbana modelte, wird für das türkische Label Barrus laufen.

1/6 Lady Amelia Windsor schritt 2017 für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Foto: Getty Images

Darum gehts Lady Amelia Windsor läuft bei der Fashion Week London für Barrus

Engagement für nachhaltige Mode als Kolumnistin

29-jährige Adlige hat bereits für Dolce & Gabbana gemodelt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Erst noch wandelte sie auf den Bündnerwanderwegen, bald schon schreitet die Blaublüterin über den Laufsteg an der Fashion Week London: Lady Amelia Windsor (29), die Urenkelin von König George V., Cousine zweiten Grades von König Charles III. (76) und Cousine dritten Grades von Prinz Harry (40) und Prinz William (43).

Gemäss dem «Hello!»-Magazin wird Lady Amelia für das türkische Label Barrus über den Catwalk laufen. Sie wird dabei in illustrer Gesellschaft sein: Auch die britische Aristokratin Lady Victoria Hervey (48) und der Reality-TV-Star Juliet Mayhew aus «Real Housewives of London» werden an der Show teilnehmen.

Lady Amelia – die von der Vogue als «das schönste Mitglied der königlichen Familie» bezeichnet wurde – zeigt sich begeistert von ihrem bevorstehenden Auftritt: «Ich freue mich sehr, Teil der Barrus-Show zu sein und ihre atemberaubenden Designs zu präsentieren. Als Liebhaberin von allem, was mit Reisen zu tun hat, finde ich es spannend, die Kultur Istanbuls nach London zu bringen.»

Aristokratin, Model und Kolumnistin

Für die 28-jährige Adlige ist es nicht der erste Auftritt auf dem Laufsteg. Lady Amelia hat bereits für renommierte Marken wie Dolce & Gabbana gemodelt und war auch schon bei früheren Ausgaben der London Fashion Week zu sehen. Während ihres Studiums der französischen und italienischen Sprache an der Universität Edinburgh absolvierte sie zudem Praktika bei den Luxusmarken Azzedine Alaïa und Bulgari.

Neben ihrer Tätigkeit als Model engagiert sich Lady Amelia Windsor auch für nachhaltige Mode. In ihrer Funktion als Nachhaltigkeitskolumnistin für «HELLO!» erklärte sie ihre Motivation: «Es ist ein so spannendes Gebiet, das sich ständig weiterentwickelt. Ich liebe es, Marken und Unternehmen zu entdecken, die wirklich den Weg in die Zukunft ebnen.»

Vier Fashion Weeks in knapp vier Wochen

Für die Modewelt und deren Fans steht im September so einiges auf dem Programm mit den sogenannten «Big Four». Der Startschuss fällt am 11. September mit der New York Fashion Week, die bis am 16. andauert. Zwei Tage später geht es bereits mit der Modewoche in London weiter, diese endet am 22. September. Direkt am nächsten Tag startet die Mailänder Fashion Week, die bis am 29. September andauert. Der grosse Abschluss findet dann vom 29. September bis am 7. Oktober in der französischen Modehauptstadt Paris statt. Ob Lady Amelia Windsor auch ausserhalb Londons über den Laufsteg schreiten wird, ist nicht bekannt.



