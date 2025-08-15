Lady Amelia Windsor genoss kürzlich eine Wanderung in der Schweiz. Mit einem Sprung in den Schwarzsee bei Davos kühlte sie sich ab. Welche Route hat sie wohl genommen? Blick hat einen Vorschlag, wo man auf den Spuren der Royal wandern könnte.

Panoramaweg vom Schwarzsee zum Gotschnagrat und zur Schatzalp beschrieben

Wanderroute ist 17,4 Kilometer lang und überwindet 800 Höhenmeter

Mit einem Sprung in den Schwarzsee bei Davos Laret kühlte sich Lady Amelia Windsor (28) bei ihrer Wanderung in den Schweizer Bergen kürzlich ab. Auf Instagram teilte sie Eindrücke der atemberaubenden Natur im Bündnerland. Da bekommt man direkt Lust, selbst wandern zu gehen, oder?

Klar, ganz genau wissen wir nicht, wo die Cousine dritten Grades von Prinz William (43) und Prinz Harry (40) durchgewandert ist. Aber wir haben uns die Möglichkeiten rund um den Schwarzsee genauer angeschaut und einen Panoramaweg gefunden, auf dem man – möglicherweise – nun auf den Spuren einer echten Royal wandeln kann.

Die Blick-Wanderroute, die einer Royal würdig ist

Wir wissen: Lady Amelia Windsor verweilte am und sogar im Schwarzsee. Von dort aus könnte sie sich auf den Weg Richtung Gotschnagrat gemacht haben. Hier oben wartet ein Bergrestaurant mit schönster Aussicht. Nach einer kleinen Stärkung – für die Strecke braucht man über drei Stunden – geht es auf dem Panoramaweg weiter Richtung Parsennhütte. Ein Apéro in der Capricorn-Bar stärkte Lady Amelia vielleicht – vorausgesetzt, sie kehrte dort ein – für ihren weiteren Weg. Vor der Überquerung des Landwassers bietet sich das Flussufer an, die Füsse abzukühlen und vielleicht eine kleine Pause einzulegen und die Natur auf sich wirken zu lassen. Dann folgt der Endspurt – auf zur Schatzalp!

Nach der langen Wanderung hat man sich dann einen Besuch im botanischen Alpengarten verdient sowie eine Fahrt auf der Sommerrodelbahn, bevor es mit der Standseilbahn nach Davos hinunter geht.

Sollte Lady Amelia Windsor tatsächlich auf diesem Panoramaweg gewandert sein, hat sie an dem Tag definitiv ihr Schrittziel erreicht. 17,4 Kilometer lang ist die gesamte Strecke, man überwindet dabei über mehr als 1000 Höhenmeter und benötigt für die Wanderung total 5:43 Stunden – Pausen nicht mit eingerechnet. Das zumindest sagt Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie. Die ganze Strecke seht ihr auf unserer Grafik.

Schwarzsee (1509 m ü. M.) bis Gotschnagrat (2268 m ü. M.):

8,7 Kilometer, 870 Meter bergauf, 111 Meter bergab, Dauer 3:20 Stunden.

Gotschnagrat bis Schatzalp (1878 m ü. M.):

8,7 Kilometer, 200 Meter bergauf, 590 Meter bergab, Dauer 2:23 Stunden.