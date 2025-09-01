Ungewöhnliche Mode-Aktion auf dem roten Teppich in Venedig: Amanda Seyfried bat ihre Stylistin darum, dasselbe Versace-Outfit wie Julia Roberts tragen zu dürfen. Die hatte offenbar nichts dagegen.

Hollywood-Kolleginnen Amanda Seyfried (39) und Julia Roberts (57) haben beim Venice Film Festival 2025 Modegeschichte geschrieben. Die beiden Schauspielerinnen teilten sich kurzerhand dasselbe Outfit – eine seltene Aktion auf dem roten Teppich internationaler Filmfestspiele.

Den Anfang machte Julia Roberts am Freitag bei der Pressekonferenz zu ihrem Film «After The Hunt». Die Oscar-Preisträgerin erschien in einem eleganten Versace-Look: dunkle, hochgeschnittene Jeans kombiniert mit einem marineblauen Wollblazer, einem gelb-beige-braun gestreiften Hemd und einem goldenen Gürtel. Das Ensemble stammt von Dario Vitale, dem neuen Kreativdirektor von Versace, dessen erste Kollektion Ende September debütieren wird.

«Bitte lass mich dasselbe Outfit tragen»

Als Amanda Seyfried Roberts' Look sah war sie offenbar sofort begeistert. Über Instagram wandte sich die «Mamma Mia»-Darstellerin direkt an Elizabeth Stewart, die Stylistin beider Schauspielerinnen. «Bitte lass mich dasselbe Outfit tragen», schrieb Seyfried unter einen Post, den Stewart von Roberts geteilt hatte.

Ihre Bitte wurde erhört. Drei Tage später erschien Seyfried zur Pressekonferenz ihres Films «The Testament Of Ann Lee» in exakt demselben Versace-Ensemble. Lediglich bei den Schuhen setzte die 39-Jährige auf eine andere Wahl als ihre Kollegin.

Elizabeth Stewart – die Frau hinter den Looks

Auf Instagram dokumentierte Seyfried die ungewöhnliche Mode-Aktion. «Danke fürs Teilen, Julia Roberts», schrieb sie zu Fotos von dem Outfit, einmal von ihr und einmal von ihrer Kollegin getragen. Den Post versah sie mit den Hashtags #sustainable und #shareyourlooks. Damit setzte die Schauspielerin bewusst ein Zeichen für nachhaltige Mode und gegen die Wegwerfmentalität in der Modewelt.

Seyfried und Roberts stehen mit ihrer Aktion nicht allein da. Auch Cate Blanchett (55) machte beim Venice Film Festival mit Outfit-Recycling von sich reden. Die australische Schauspielerin, die für ihren nachhaltigen Umgang mit Mode bekannt ist, trug eine Armani Privé-Robe, die sie bereits 2022 bei den Screen Actors Guild Awards getragen hatte. Wie ihre Stylistin heisst? Elizabeth Stewart – die Stylistin, die sich auch für den Look von Julia Roberts verantwortlich zeigt. So schliesst sich der Kreis. «Sharing is Caring» – übersetzt «Teilen heisst, sich zu kümmern» – bezieht sich also nicht nur auf die Looks selbst, sondern auch auf die Person dahinter.

Weitere Hollywood-Stars, die sich kleidertechnische Unterstützung bei Stewart holen, sind unter anderem Elizabeth Olsen (36), Jessica Chastain (48), Zoey Deutch (30), Viola Davis (60) oder Rebel Wilson (45).



