Ab 25. November läuft auf RTL ein neues Reality-Format. Zehn Jungfrauen werden in eine Villa gesteckt, um sich dort ihrer sexuellen Unerfahrenheit zu stellen. Blick stellt dir die Kandidaten vor. Einer davon wohnt in der Schweiz.

Darum gehts RTL+ zeigt ab 25. November «Virgin Island» in Mexiko

Fünf Frauen und fünf Männer suchen Vertrauen und ihr erstes Mal

René lebt in der Schweiz; viele kennen Mobbing und Angst

Fynn Müller People-Redaktor

Zehn Jungfrauen, eine Villa, ein Ziel: endlich Nähe zulassen. Ab 25. November startet bei RTL+ das Format «Virgin Island – Unberührt im Paradies». Fünf Frauen und fünf Männer zwischen 21 und 36 Jahren reisen nach Mexiko. Sie haben wenig oder gar keine sexuellen Erfahrungen und wollen herausfinden, was sie bisher gebremst hat. Diese Kandidaten sind mit dabei.

René (30): der Schweizer im Team

Den Anfang macht René aus der Schweiz. Ursprünglich stammt er aus der Nähe von Würzburg (D). Heute lebt er in der Schweiz. Der Schauspieler stand nach eigener Aussage schon bei über 80 Projekten vor der Kamera. Privat lief es weniger rund: In der Schule wurde er gehänselt, später fühlte er sich oft ausgenutzt. Eine Beziehung hatte er noch nie, den letzten Kuss in der Schulzeit. Er will wissen, wie er auf andere wirkt und warum Dates bisher im Sand verliefen. Sein erstes Mal soll sich besonders und echt anfühlen.

Mary (21): die Unabhängige

Mit 19 verlässt die BWL-Studentin ihr strenges Elternhaus in Bayern und baut sich in Berlin ein neues Leben auf. Heute nennt sie sich resilient und ehrgeizig. Doch verletzende Kommentare über ihr Gewicht begleiten sie seit Kindertagen. Ein erstes Mal mit 16 fühlte sich für sie oberflächlich an, seither fällt ihr Küssen und Nacktsein schwer. Auf der Insel will sie ihren Körper annehmen und herausfinden, was ihr gefällt. Auf ihrer Wunschliste steht auch: zu erfahren, wie sich ein Orgasmus anfühlt.

Michelle (22): die Spontane

Sie liebt Action, Reisen und das Nachtleben. Über 20 Dates hatte Michelle aus Bremen nach eigener Aussage allein im vergangenen Jahr. Trotzdem ist sie noch Jungfrau. Flirten und Küssen? Kein Problem. Bei weitergehenden Berührungen blockt sie. Eine bedrohliche Situation, aus der sie nur durch Flucht herauskam, hat ihre Vorsicht verstärkt. Dazu kommt Verantwortung: Seit dem Tod ihrer Mutter vor drei Jahren kümmert sie sich daheim um vier jüngere Geschwister. Ihr erstes Mal soll aus Vertrauen entstehen.

Natalie (28): die Schüchterne

Mit 28 hat Natalie noch nie jemanden geküsst. Die Trennung ihrer Eltern prägte ihre Kindheit, Freunde hatte sie kaum. Heute lebt sie in Kiel und hat eine beste Freundin, mit der sie alles teilt. Für Natalie gehören Nähe und Gefühle untrennbar zusammen. One-Night-Stands sind tabu. Auf Dating-Apps gab es bisher zwei Dates ohne Funken. In Mexiko will sie mutiger auf Menschen zugehen.

Laura (29): die Tänzerin

Auf der Bühne wirkt sie selbstsicher: Laura gibt in Berlin Heels-Dance-Kurse und ist Content Creatorin. In Herzensdingen sieht es anders aus. Als Teenager war sie so schüchtern, dass sie den Anschluss verpasste. Je länger sie wartete, desto höher wurden ihre Ansprüche an den «richtigen Moment». Einen romantischen Kuss hatte sie noch nie. Sie weiss heute, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. Warum sie sich bei echten Gefühlen verschliesst, will sie auf der Insel klären.

Fiona (27): die Bunte

Hohe Schuhe, bunte Lippenstifte, Katzenohren: Fiona fiel schon als Teenie auf und wurde dafür gemobbt. Heute arbeitet die Krankenpflegerin aus Darmstadt im Spital, liebt Popkultur und hat Filmtattoos. Flirten kann sie. Wird es ernst, blockiert sie. Körperliche Nähe lässt sie nur zu, wenn sie sich sicher fühlt. Ihre erste sexuelle Erfahrung soll nicht erzwungen sein, sondern ein besonderer Moment.

Levin (23): der «trottelig Blinde»

Im Job ist er Store Manager und Jugendvertreter, privat bezeichnet sich Levin aus Gelsenkirchen als «trottelig blind». Flirtsignale übersieht er, aus Dates wurden Freundschaften. Selbst auf Mallorca blockte er im entscheidenden Moment ab. Der Grund: Zweifel an seinem Körper. Seit Jahren zeigt er sich nicht oberkörperfrei und meidet Schwimmbäder. Auf der Insel will er sich selbst annehmen. Und anderen Mut machen, denen es ähnlich geht.

Markus (36): der Suchende

Der Schulbegleiter aus Dortmund unterstützt Kinder mit Beeinträchtigungen. 2023 erhielt er selbst die Diagnose Autismus, nach Jahren, in denen er sich «anders» fühlte. Mit 36 hat er keine sexuellen Erfahrungen. Ob er sich zu Männern, Frauen oder beiden hingezogen fühlt, weiss er noch nicht. Er fragt sich auch, ob er asexuell ist. Dating-Apps probierte er aus, doch meist blieb es beim Schreiben. In Mexiko sucht er Antworten und wünscht sich eine echte Beziehung, mit wem auch immer.

Lars (29): der Romantiker

Mobbing, Ausgrenzung, Einsamkeit: Lars’ Schulzeit in Offenburg hinterlässt Spuren. Er entwickelt soziale Ängste und arbeitet sie später mit therapeutischer Unterstützung auf. Heute studiert er in Erlangen Theater- und Medienwissenschaften und will Dramaturg werden. Er schminkt sich gern und trägt Glitzer. Geküsst hat er schon. Doch den ersten Schritt zu machen, schafft er nicht, aus Angst vor Ablehnung. Dabei ist er ein «hoffnungsloser Romantiker», der sich die grosse Liebe wünscht.

Henrik (30): der Gelassene

Er ist selbstständig im Onlinemarketing, treibt Leichtathletik und hat einen grossen Freundeskreis. Henrik ist stolz auf seinen Weg: Wegen seiner damals nicht diagnostizierten ADS verliess er die Schule ohne Abschluss und holte danach alles bis zum Abitur nach. Für Dating blieb da wenig Zeit. Er ist heterosexuell, hat schon geküsst und gekuschelt. Warum es noch nicht zum ersten Mal kam, kann er nicht genau sagen. Leidensdruck verspürt er keinen, aber Neugier auf sich selbst.