Mit nur 16 Jahren gab Venezuela Fury ihrem 19-jährigen Verlobten Noah Price auf der Isle of Man das Jawort. Die Hochzeit der Box-Legenden-Tochter sorgte mit allerhand Kuriositäten für Aufmerksamkeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tyson Furys Tochter Venezuela (16) heiratete mit 18 Brautjungfern auf Isle of Man

Braut trug Crocs statt High Heels und hielt ein Handy statt Bouquet

Venezuela erhielt Antrag mit 16, Teil der irischen Traveller-Tradition früh zu heiraten

Saskia Schär Redaktorin People

Mehr Brautjungfern als Jahre auf dem Buckel: Das war bei der Hochzeit von Box-Legende Tyson Furys (37) ältester Tochter Venezuela (16) dieses Wochenende der Fall. Für das Jawort reiste die Hochzeitsgesellschaft auf die britische Insel Isle of Man, wo mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten bereits ab 16 Jahren geheiratet werden kann. In England ist dies seit 2023 erst ab 18 Jahren möglich. Da die Isle of Man zwar zur britischen Krone gehört, aber nicht zum Vereinigten Königreich, gelten dort eigene Gesetze.

Doch zurück zu der Hochzeit, die so einiges an Kuriositäten zu bieten hatte. Dazu gehört nebst dem jungen Alter der Braut auch ihre 18 Brautjungfern. Bei lediglich fünf von ihnen handelt es sich um Erwachsene. Alles andere waren Kinder, darunter auch die beiden Schwestern der Braut, Valencia (8) und Athena (4). Ihr jetziger Ehemann – Noah Price (19) – hat somit nicht nur zwei Fury-Schwägerinnen, sondern auch noch vier Fury-Schwäger. Funfact: Die Jungs heissen zum ersten Namen alle Prince.

Nicht ohne Sonnenbrille – auch bei Regen

Die 16-jährige Influencerin wollte an ihrem grossen Tag von schmerzenden Füssen nichts wissen und entschied sich daher gegen High Heels und für Crocs. «Ich bin sowieso schon gross und wollte es bequem haben», so die junge Braut gegenüber «The Scottish Sun». Anstatt des Brautstrausses hielt die Braut bis kurz vor dem Betreten der Kirche ihr Handy in der Hand. Erst im letzten Moment wurde dieses durch ein Bouquet ersetzt.

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Trotz eines regnerischen Tages wollten Braut und Bräutigam auf ihre Sonnenbrillen nicht verzichten. Das führt zu kuriosen Bildern, auf denen sie ihre Augen vor der vermeintlichen Sonne schützen, während sie gleichzeitig mittels Regenschirmen vor dem Nass bewahrt werden.

Hochzeiten in jungem Alter keine Ausnahme

Venezuela, die ein weisses Spitzenkleid im Meerjungfrauenstil mit einer 15 Meter langen Schleppe trug, erhielt den Antrag an ihrem 16. Geburtstag im vergangenen September. Zu diesem Zeitpunkt war sie knapp ein Jahr mit Amateurboxer Noah Price zusammen. Das junge Alter der Braut hat im Vorfeld für reichlich Kritik gesorgt. Zu dieser nimmt Mutter Paris (36) beim «Mirror» Stellung und erklärt, dass Venezuela zwar jung sei, für ihr Alter aber sehr reif. «Aber ich denke, sie hat die Person gefunden, die sie liebt, und wenn sie damit glücklich ist, werde ich sie voll und ganz unterstützen.» Paris Fury war bei ihrer Verlobung mit Tyson Fury selbst erst 17 Jahre alt. Die Hochzeit folgte zwei Jahre später. Der Profiboxer war bei seinem Jawort 21 Jahre alt.

Die Furys stammen aus einer irischen Traveller-Familie, in deren Kultur frühe Hochzeiten und grosse Familien traditionell verbreitet sind. Mehr zur Hochzeit und dem Leben der Grossfamilie Fury gibt es in Bälde in der Netflix-Serie «At Home with the Furys». Zwei Staffeln wurden bereits veröffentlicht, die Dreharbeiten für die dritte sind derzeit in vollem Gange. Ob die Kameras auch die Verhaftung eines Partygastes am Samstagabend bei der grossen Feier festgehalten haben, wird sich dann zeigen.