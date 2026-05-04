Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Tipps für nachhaltige Events: Digital planen und umweltfreundliche Materialien nutzen
- Kurze Wege und abfallarme Konzepte verbessern die CO₂-Bilanz von Feiern
- Alternative Deko-Ideen wie Blütenblätter oder Glasstrohhalme reduzieren Müll
Valeska Jansen
Hier sechs Ansatzpunkte, mit denen ihr euren Tag schöner und gleichzeitig ressourcenschonender macht:
Digital planen statt Papierflut
- Moodboards, Checklisten, Deko-Ideen – das alles braucht heute kein neues Notizbuch und auch keinen Stapel Magazine mehr.
- Nutzt Pinterest, geteilte Ordner und Online-Tools, um Stilideen, Dienstleister und Abläufe zu sammeln.
- Das spart Papier, Transportwege für Print und am Ende auch den Papierabfallsack nach der Planung.
Kurze Wege bei der Location
- Die romantische Strandhochzeit auf einer Insel ist verlockend – aber für alle ein Flugticket.
- Überlegt, welche Location gut erreichbar ist: Waldlichtung, Hof, Stadtgarten, See ums Eck.
- Je mehr Gäste mit Zug, ÖV oder sogar zu Fuss kommen können, desto besser wird die CO₂-Bilanz eurer Feier.
Gäste früh ins Nachhaltigkeitskonzept holen
- Wer weiss, worauf ihr Wert legt, kann mitziehen.
- Ein kurzer Hinweis auf die Einladung oder Website («Wir feiern möglichst abfallarm, bitte verzichtet auf…») reicht oft schon.
- So lassen sich Plastikverpackungen, Konfetti-Lawinen und Einweg-Gadgets von Anfang an vermeiden.
Müllfallen ersetzen statt verbieten
- Es muss nicht steril sein, nur weil es nachhaltig ist. Vieles lässt sich ersetzen:
- Statt Luftballons und Plastik-Konfetti: Blütenblätter, Seifenblasen in Glasfläschchen oder Öko-Konfetti.
- Statt Einweg-Strohhalmen: Papier, Glas oder Edelstahl.
- Gastgeschenke, die bleiben oder verbraucht werden: Konfitüre, Tee, Öl oder Likör im Glas statt Nippes.
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