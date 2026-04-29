Deutsche Moderatorin heiratet 27 Jahre jüngeren Mann

Kein grosses Aufgebot, keine Gästeliste, kein Hinweis vorab: Diana Schell hat ihren 27 Jahre jüngeren Partner Alen geheiratet. Anwesend waren bei der Trauung lediglich die Standesbeamtin und ein Fotograf. Die Moderatorin spricht von einem reinen Liebesbeweis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diana Schell heiratet heimlich ihren jüngeren Partner Alen

Das Paar lernte sich während der Corona-Pandemie kennen und verliebte sich

27 Jahre Altersunterschied: Schell hinterfragt, ob ihre Liebe der Zeit standhält

Diana Schell (55) ist unter der Haube. Wie die TV-Moderatorin der Zeitschrift «Bunte» bestätigte, gab sie ihrem 27 Jahre jüngeren Lebensgefährten Alen (28) das Jawort – und zwar ohne Familie, ohne Freunde, ohne öffentliche Ankündigung. «Niemand war in unseren Plan eingeweiht», zitiert das Magazin die Braut. Im Standesamt seien lediglich die Beamtin und ein Fotograf dabei gewesen.

Schell beschreibt die Trauung als bewussten Akt der Zweisamkeit. «Es war Liebe pur», sagte sie. Das Paar habe den Schritt für sich allein gehen wollen: «Für uns beide war es ein Beweis unserer Gefühle füreinander.»

Kennengelernt während der Pandemie

Ein Paar sind die HSE-Moderatorin und der TV-Produzent seit rund fünf Jahren. Begegnet sind sich die beiden während der Corona-Zeit beim Sender – in einer Phase, in der zwischen den Mitarbeitenden kaum noch persönlicher Kontakt stattfand. Meetings fielen aus, Begrüssungen per Handschlag waren tabu. Genau in dieses kontaktarme Umfeld passte Alen offenbar nicht hinein. Er sei der Einzige gewesen, der zwischen zwei Drehs kurz ins Studio gekommen sei, um sich ihr persönlich vorzustellen, schildert Schell der Zeitschrift weiter.

Den ersten Schritt aus dem beruflichen Umfeld heraus machte ebenfalls er: Alen schrieb seine 27 Jahre ältere Kollegin via Instagram an. Aus der Nachricht entwickelte sich ein Treffen – und schliesslich eine Beziehung.

Schwärmen für den «perfekten Gentleman»

Über ihren heutigen Ehemann, einen gebürtigen New Yorker, findet die Moderatorin nur lobende Worte. Sie hebt seine Bereitschaft hervor, Verantwortung zu übernehmen, beschreibt ihn als «perfekten Gentleman» und betont, dass er sie regelmässig zum Lachen bringe.

Für Schell ist es nicht die erste Ehe. Mit ihrem früheren Partner verbindet sie nach eigener Aussage bis heute eine freundschaftliche Beziehung. Über ihren zweiten Ehemann Alen ist nicht besonders viel bekannt, aus seinem Instagram-Profil geht jedoch hervor, dass er im Sommer 2020 Vater einer kleinen Tochter wurde.

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«Irgendwann bin ich 75, er mitten im Leben»

Während Stars wie Heidi Klum (52) den 16 Jahren Altersunterschied zwischen sich und Ehemann Tom Kaulitz (36) kaum Beachtung schenken, sieht das bei Schell etwas anders aus. So sagt sie im «Bunte»-Interview: «Ich bin drei Jahre älter als seine Mutter».

Auch auf Instagram beschäftigt sie das Thema. «Hält unsere Liebe wirklich gegen die Zeit?», fragt sie in einem Video vom vergangenen März.

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Ihr Leben sei erfolgreich: «Fernsehen, Bühne, Keynotes. Mit 52 stand ich sogar noch auf dem Cover des ‹Playboy›.» Dennoch gebe es «diese leisen Momente», in denen sie sich frage, «ob ich für meinen deutlich jüngeren Verlobten irgendwann einfach zu alt werde?» Er sage ihr zwar immer, dass er sie genauso liebe, wie sie sei, doch auch das kann ihre Gedanken nicht ganz zum Schweigen bringen. «Irgendwann bin ich 75, er mitten im Leben. Kann Liebe wirklich stärker sein als 27 Jahre Altersunterschied?» Die Antwort darauf wird die Zeit liefern.