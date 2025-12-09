Noch vor ihrem 80. Geburtstag will Cher wieder unter die Haube – und will ihren 40 Jahre jüngeren Musikmanager Alexander Edwards heiraten. Für die Sängerin spielt der Altersunterschied keine Rolle.

Darum gehts Cher plant Hochzeit mit jüngerem Partner Alexander Edwards vor ihrem 80

Cher verteidigt Beziehung trotz Altersunterschied und schwärmt von Edwards

40 Jahre Altersunterschied zwischen Cher (79) und Alexander Edwards (39) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Pop-Ikone Cher (79) liebt einen deutlichen jüngeren Mann. Seit 2022 ist sie mit Musikmanager Alexander Edwards (39) zusammen. Wie «The Sun» berichtet, plant das Paar jetzt den nächsten Schritt und will heiraten. Im Mai 2026 wird Cher 80. Dem Bericht zufolge soll die Trauung noch davor stattfinden.

Zuletzt musste sich Cher immer wieder wegen des immensen Altersunterschieds rechtfertigen. In einem Interview mit «CBS Mornings» sagte die Sängerin im November: «Die leben ja nicht mein Leben. Niemand weiss, was zwischen uns vor sich geht, aber wir haben einfach eine tolle Zeit.»

Auch in den sozialen Medien nimmt sie ihren Freund immer wieder in Schutz. «Es ist mir scheissegal, was jeder denkt. Die Hater werden immer haten. Es spielt keine Rolle, dass wir glücklich sind und niemanden belästigen», schrieb sie einst unter einen Post. Viele sind der Meinung, Cher würde Edwards nur ausnutzen, ihn als «Toyboy» sehen.

«Der Geist bleibt jung»

Cher sagte im «CBS»-Interview im November, dass Edwards ihr oft sage: «Man wird zwar älter, aber der Geist bleibt jung.» Die Sängerin schwärmt von der Beziehung und beschreibt Edwards als «wunderschön» und «wirklich talentiert». Erstmals wurden die beiden im November 2022 händchenhaltend in Los Angeles gesehen.

Zur kleinen Familie gehört auch Edwards' sechsjähriger Sohn Slash aus seiner früheren Beziehung mit Model Amber Rose (42). Cher beschreibt den Jungen als «klug, lustig» und «eine Freude». Im Interview verriet sie augenzwinkernd: «Ich habe früher immer gesagt: Gott, gib mir ein Kleinkind und einen Mann.»

Für Cher wäre es die dritte Ehe. Von 1964 bis 1975 war sie mit Sänger und Schauspieler Sonny Bono (1935–1998) verheiratet und von 1975 bis 1979 mit Rockmusiker Gregg Allmann (1947–2017). Offiziell bestätigt wurden die Gerüchte um eine dritte Hochzeit bisher nicht.