Cher wird diesen Herbst den ersten Teil ihrer Memoiren veröffentlichen. Die Sängerin wird in ihrem Werk laut Ankündigung «endlich ihre wahre Geschichte in intimen Details» offenbaren.

1/5 Cher wird in einem Buch in ihre Vergangenheit blicken.

SpotOn Die People-Agentur

US-Sängerin und Schauspielerin Cher (78) wird in ihren Memoiren auf die wichtigsten Stationen in ihrem Leben zurückblicken. «Das aussergewöhnliche Leben von Cher kann nur von einer Person erzählt werden: Cher selbst», kündigte der zuständige Verlag Dey Street Books an und veröffentlichte bei Instagram das Buchcover mit einem alten Schwarz-Weiss-Bild von Cher und das Erscheinungsdatum. Die «Believe»-Sängerin hat offenbar eine Menge zu erzählen, denn die Memoiren werden in zwei Teilen veröffentlicht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Cher: The Memoir, Part One» wird am 19. November erscheinen, 2025 soll dann «Cher: The Memoir, Part Two» folgen. Das Buch wird Cher als «die Tochter, die Schwester, die Ehefrau, die Geliebte, die Mutter und den Superstar» zeigen, heisst es laut «People» in der Buchankündigung. «Es ist ein Leben, das zu umfangreich für ein einziges Buch ist.»

Chers Memoiren «ehrlich und humorvoll»

Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, heisst es zum Inhalt weiter: «Nach mehr als siebzig Jahren des Kampfes um ein selbstbestimmtes Leben enthüllt Cher endlich ihre wahre Geschichte in intimen Details in einem zweiteiligen Memoirenband.» Mit Chers «Markenzeichen Ehrlichkeit und Humor» beschreibe das Buch detailliert, «wie dieser Rohdiamant es ohne Plan und mit wenig Selbstvertrauen schaffte, der bahnbrechende Superstar zu werden, den die Welt seit mehr als einem halben Jahrhundert kennt.»

Der erste Teil soll sich um «ihre aussergewöhnlichen Anfänge von der Kindheit bis zum Treffen und der Heirat mit Sonny Bono» drehen. Es enthüllt «die höchst komplizierte Beziehung, die sie weltberühmt machte, sie aber schliesslich auseinander trieb». Mit Musiker Sonny Bono (1935-1998) hatte Cher das Duo Sonny and Cher gegründet und war von 1964 bis 1975 mit ihm verheiratet.

2017 hatte Cher bereits angedeutet, an ihren Memoiren zu schreiben. Im vergangenen Jahr erklärte sie im Gespräch mit dem «Hollywood Reporter», dass sie mit ihrem Werk fast fertig sei.