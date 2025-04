Schauspielstar Val Kilmer ist gestorben. Sängerin Cher hat sich in den sozialen Medien nun von ihrem Ex-Partner verabschiedet.

Darum gehts Val Kilmer im Alter von 65 Jahren verstorben

Cher und Kilmer hatten eine komplizierte Beziehung und blieben Freunde

Grosse Trauer um Val Kilmer (1959–2025): Die «New York Times» hatte am frühen Mittwochmorgen berichtet, dass der einstige «Batman»-Darsteller im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben war. In den sozialen Medien haben sich bereits zahlreiche Kollegen von ihm verabschiedet. Auch Ex-Partnerin Cher (78) meldete sich zu Wort.

Val Kilmer war für Cher «ein grossartiger Freund»

Bei X schrieb die Sängerin: «Valus, ich werde dich vermissen. Du warst lustig, verrückt, eine Nervensäge, ein grossartiger Freund, Kinder liebten dich.» Weiter lobte sie die Arbeit des Schauspielers und bezeichnete seine Verkörperung des Mark Twain im Ein-Mann-Stück «Citizen Twain» als «brillant». Auch habe er sich «tapfer» während seiner Krankheit gezeigt. Der Schauspieler war 2014 mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden, galt aber als geheilt.

Zwischen 1982 und 1984 war Cher mit dem Schauspieler zusammen. Die Beziehung sorgte damals für Aufsehen, weil die Musikerin knapp 14 Jahre älter war als ihr Partner. In der «Howard Stern Show» sprach Cher im vergangenen Jahr über die schmerzhafte Trennung. Nur einmal habe ein prominenter Partner mit ihr Schluss gemacht, berichtete sie dem Moderator. «Ich war wahnsinnig verliebt in Val Kilmer, und er hat mich verlassen», erinnerte sich die Sängerin. Als Grund für die Trennung nannte sie auf Nachfrage das Alter ihres Ex-Freundes. «Er war wirklich jung», so Cher.

«Wir hatten unglaubliche Zeiten»

Das Paar hatte sich einst auf der Geburtstagsparty von Meryl Streep (75) kennengelernt und war nach anfänglicher Freundschaft zusammengekommen. «Er war ein Freigeist... Er hat jede Grenze überschritten. Wir hatten unglaubliche Zeiten und ertrugen auch Zeiten, in denen es nicht so war, weil wir beide Alphamännchen waren. Wir waren beide Individuen und keiner von uns wollte das aufgeben», erzählte sie 2021 in einem Essay für «People».

Weiter erklärte die Musik-Ikone: «Ich weiss nicht, wie wir Freunde geblieben sind, wir sind es einfach. Wir haben es nicht versucht. Wir waren es einfach.» Während seiner Erkrankung an Kehlkopfkrebs habe Val Kilmer sich oft in ihrem Gästehaus aufgehalten. «Er ist ein wahrer Künstler und ein Mann der Renaissance. Er war krank, und das hat ihn nicht gestoppt», sagte Cher über ihren guten Freund.

Den grossen Durchbruch feierte Kilmer 1986 mit «Top Gun», in dem er als «Iceman» Tom Cruise (62) Paroli bot. Es folgten unter anderem Rollen in «The Doors» (1991), «Tombstone» (1993), seine Darstellung von Batman in «Batman Forever» (1995) und die Zusammenarbeit mit Robert De Niro (81) und Al Pacino (84) in «Heat» (1995).