Joelina Drews enthüllt in einem Podcast zwei seltene Wutanfälle ihres Vaters Jürgen Drews. Einmal habe er auf der Bühne einen Eierwerfer angegriffen – und ein anderes Mal wütend Familienhund Fienchen verteidigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joelina Drews (30) enthüllt Kindheitserlebnisse mit ihrem Vater Jürgen Drews

Ein Zuschauer warf Eier, worauf Jürgen Drews ihn zur Rede stellte

Jürgen Drews ist 81 Jahre alt und bekannt als «König von Mallorca»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Joelina Drews (30), die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews (81), hat in ihrem Podcast mit Lucas Cordalis und Achim Petry Einblicke in ihre Kindheit mit einem berühmten Vater gegeben. Dabei erinnerte sie sich an zwei aussergewöhnliche Momente, in denen ihr Vater – bekannt für seine ruhige Art – die Beherrschung verlor.

Auch wenn der Deutsche als «König von Mallorca» die Bühnen regierte, habe er nur selten seine temperamentvolle Seite gezeigt. «Ich hab meinen Vater selbst noch nie ausrasten sehen», beschwichtigt seine Tochter. Doch es habe Ausnahmen gegeben. Eine davon habe sich während eines Auftritts ihres Vaters ereignet, als dieser von einem Zuschauer mit Eiern beworfen wurde. Joelina Drews schilderte die Szene eindrücklich: «Dann hat er sich den Typen wirklich gepackt!»

«Ich war ganz, ganz stolz auf ihn»

Ein weiterer Vorfall habe sich auf Mallorca abgespielt. Dort habe Jürgen Drews den Familienhund Fienchen, einen Dackel, frei herumlaufen lassen – sehr zum Ärger eines Passanten. Dieser habe den Hund gepackt, hochgehoben und mit einer Schaufel bedroht. «Der Typ wollte gerade unseren Hund mit der Schaufel erschlagen!», erinnerte sich Joelina Drews. Ihr Vater sei daraufhin ausser sich gewesen, sei auf den Mann zugestürmt, habe ihn an der Hand gepackt und ihn lautstark zur Rede gestellt. «So habe ich meinen Vater noch nie vorher gesehen», erzählte sie weiter.

Trotz dieser Vorfälle beschreibt die Sängerin ihren Vater als friedliebenden und respektvollen Menschen. In ihrer Kindheit habe sie ihn stets als vorbildlich empfunden. «Das weiss ich an ihm sehr zu schätzen», betonte sie im Podcast Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein Tag im Kindergarten: «Da ist Papa mit seinem Mantel, seiner Krone und seiner Gitarre gekommen und hat «Kornfeld» und «König von Mallorca» gesungen. Ich war ganz, ganz stolz auf ihn».