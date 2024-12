Die britische Prinzessin Kate befindet sich unter den zehn Nominierten für die Wahl zur «Person des Jahres» des «Time»-Magazins. Die Shortlist wurde am Montag bekannt gegeben. Gekürt wird die einflussreichste Persönlichkeit 2024 am Donnerstag.

1/5 Am 12. Dezember verkündet das «Time»-Magazin seine Wahl zur «Person des Jahres 2024», und Prinzessin Kate ist auf der Shortlist. Foto: imago/PA Images

Auf einen Blick Prinzessin Kate für Wahl zur «Time» Person des Jahres 2024 nominiert

Kates Krebsdiagnose beendete Spekulationen über ihren Verbleib

SpotOn Die People-Agentur

Am Donnerstag, 12. Dezember, wird das «Time»-Magazin die «Person des Jahres» 2024 verkünden. Eine Chance auf den Titel hat auch Prinzessin Kate (42), die es auf die Shortlist geschafft hat. Die zehn einflussreichsten Persönlichkeiten wurden am Montag in der «Today»-Show bekannt gegeben.

In der Begründung heisst es: «Die Prinzessin von Wales machte dieses Jahr internationale Schlagzeilen und löste eine Diskussion über Privatsphäre und Gesundheit von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus.» Das «Time»-Magazin erinnert an ihre Bauchoperation im Januar und die danach aufkeimenden Spekulationen über ihren Aufenthaltsort, woraus sich regelrechte Verschwörungstheorien entwickelten. Diese beendete die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose. Im September teilte die 42-Jährige dann mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe.

Ihre Vorgängerin wäre Taylor Swift

Prinzessin Kate stand bereits 2013 auf der TIME-100-Liste der einflussreichsten Personen und war 2011 eine der Zweitplatzierten bei der Wahl zur Person des Jahres. Die begehrte Auszeichnung wird einer Person, einer Personengruppe oder einer Bewegung verliehen, die einen enormen Einfluss auf die Welt hat – sei es positiv oder negativ.

Weitere Kandidaten auf der Shortlist für den diesjährigen Titel sind unter anderem der designierte Präsident Donald Trump (78), Elon Musk (53), Mark Zuckerberg (40), Vizepräsidentin Kamala Harris (60), Benjamin Netanjahu (75) und Julia Nawalnaja (48), die Witwe des verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny (1976-2024). 2023 war Popstar Taylor Swift (34) zur «Person des Jahres» gekürt worden.