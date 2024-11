1/6 Bei einem Besuch im Duchy College Stoke Climsland hat Prinz William gegenüber den Studenten aus dem Nähkästchen geplaudert. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Prinz William verrät Prinzessin Kates Lieblingssüssigkeit

William selbst ist Schokoladenfan und liebt alles Süsse

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) scheint das herausfordernde Jahr, das zum Glück bald hinter ihnen liegt, verändert zu haben – zum Guten. Bereits in ihrer Videobotschaft, in der sie die überstandene Chemotherapie der Royal verkündeten, zeigte sich das Prinzenpaar mit innigen Szenen ihrer Familie nahbar wie nie. Nun gibt Prinz William den Royal-Fans einen weiteren Einblick in ihr Privatleben: Er verrät, welcher Nascherei seine Frau nicht widerstehen kann.

Dieser Süssigkeit kann Prinzessin Kate nicht widerstehen

Bei einem Besuch im Duchy College Stoke Climsland im Oktober plauderte der britische Thronfolger mit den Studenten über Gott und die Welt. Als dem Royal im Café der Einrichtung Leckereien aufgetischt wurden, musste der Prinz wohl direkt an seine Kate denken, die am Termin nicht anwesend war. Daraufhin erzählte er den Studenten, welche Süssigkeit seine Herzdame am liebsten nascht: «Sticky Toffee Pudding» – ein feuchter Biskuitkuchen, bestehend aus feingehackten Datteln, mit Toffee-Sauce überzogen.

Prinzessin Kates Lieblingsdessert: «Sticky Toffee Pudding»-Kuchen. Foto: Shutterstock

Allerdings ist nicht nur die Royal für Süssigkeiten zu haben: Auch Prinz William soll gerne mal zugreifen. Als ihm der Chefkoch Darren Watson einmal einen typisch englischen «Chocolate Fridge Cake» angeboten hatte, erwiderte William: «Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen. Alles Süsse nehme ich, ich bin ein echter Schokoladenfan und liebe alles Süsse.»

Aus dem speziellen Kuchen, eine Spezialität aus Schokolade, Butter, Zucker, Sahne und Keksen, bestand eine Schicht der Hochzeitstorte der Royals, die sie 2011 ihren Gästen bei ihrer Hochzeit auftischten. Ausserdem soll der Kuchen auch ein Favorit seiner verstorbenen Grossmutter, Königin Elizabeth II. (1926–2022) gewesen sein.

So sieht das Gebäck aus, das Prinz William allen anderen Süssigkeiten vorzieht. Auch seine verstorbene Grossmutter war ein grosser Fan des «Chocolate Fridge Cake». Foto: Shutterstock

Prinzessin Kate muss ihren Stress reduzieren

Der Grund für Prinzessin Kates Abwesenheit am Termin haben die Royals nicht öffentlich kommuniziert. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich die Royal nach ihrer abgeschlossenen Chemotherapie weiter ausruhen und Stress reduzieren muss. Zwar hat Prinzessin Kate nach ihrem Rückzug von den öffentlichen Pflichten die Arbeit wieder aufgenommen, dennoch sei es der Royal wichtig, eine gesunde Balance zu finden.