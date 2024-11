So sieht ein Morgen mit Prinz Harry aus

So sieht ein Morgen mit Prinz Harry aus

1/5 Prinz Harry widmet sich täglich einer bestimmten Morgenroutine. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Prinz Harry nutzt Montecitos Landschaft für seine tägliche Morgenroutine

Harry geht mit Hund am Strand oder fährt Velo mit Sicherheitsdienst

Vor rund vier Jahren kehrte Prinz Harry (40) zusammen mit seiner Gattin Meghan (43) Grossbritannien den Rücken, seitdem residiert er im kalifornischen Luxusort Montecito, nicht weit entfernt vom wunderschönen Butterfly Beach an der Pazifik-Küste. In dem beschaulichen Ort, der rund 100 Kilometer von Los Angeles gelegen ist, hat er unter anderem US-Stars wie Oprah Winfrey (70) und Ellen DeGeneres (66) als Nachbarn.

Einem Bericht des Magazins «Hello!» zufolge nutzt der Exil-Royal die idyllische Landschaft rund um seine dortige Villa ausgiebig für seine Morgenroutinen, mit denen er sich für seine zahlreichen Projekte – und vermutlich auch für seine Reibereien mit dem britischen Königshaus – fit macht.

Morgenroutine mit Hund und Velo

Wie aus Aussagen des Prinzen hervorgehe, versuche er sich jeden Morgen 45 Minuten Zeit zu nehmen, um zu trainieren, sich auf Achtsamkeit zu konzentrieren oder sich einfach in der Natur zu erden. Das Magazin zitiert Harry mit dem Statement, dass er die Morgenstunde «entweder für Training, für einen Spaziergang mit dem Hund, für einen Ausflug in die Natur oder vielleicht für eine Meditation» nutze. Zudem achte er mittlerweile sehr auf gesunde Ernährung.

Ein Bericht des «Daily Telegraph» bestätigt diese sportlichen Morgenrituale, bei denen Harry anscheinend oft von seinem Labrador Pula begleitet wird. Die Zeitung will von einem Bewohner Montecitos erfahren haben: «Wenn man ihn hier sieht, geht er normalerweise mit seinem Labrador am Strand spazieren oder fährt mit dem Velo, gefolgt von seinem Sicherheitsdienst in einem Range Rover».

Hundeliebhaber Harry und Meghan

Dass Harry und Meghan grosse Hundeliebhaber sind, ist allgemein bekannt. Wie unter anderem «Bild» berichtete, adoptierten die beiden neben dem Labrador 2022 auch noch eine Beagle-Hündin, die zuvor in einer Zuchteinrichtung ein trostloses Leben fristete. Ob diese ebenfalls mit zum Work-out an den Strand darf, ist jedoch nicht bekannt.