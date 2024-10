Prinz Harry und Herzogin Meghan zieht es nach Europa – zumindest einige Male im Jahr. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Nachdem Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) von König Charles III. (75) aus ihrem Cottage in Windsor verbannt wurden, standen sie ohne Bleibe in Grossbritannien da. Doch das in Kalifornien lebende Paar hat sich nun ein Standbein auf dieser Seite des Atlantiks gesichert. Laut der britischen «Daily Mail» haben die Sussexes ein Haus in Portugal gekauft.

Damit sind sie nicht die einzigen Royals mit einer Immobilie in Portugal. Auch Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie (34), und ihr Ehemann, Jack Brooksbank (38), besitzen ein Haus im Costa Terra Golf and Ocean Club, einer Luxussiedlung mit 300 Immobilien am Meer in Melides, südlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.

Geht es um ein vereinfachtes Visum?

Laut «Daily Mail» könnte ihnen der Kauf ein Visum ermöglichen, das ihnen freien Zugang zum Schengen-Raum der Europäischen Union gewährt. Das könnte besonders für Herzogin Meghan, die US-Bürgerin ist, von grossem Interesse gewesen sein, mutmasst die Zeitung. Als das Paar sich im November 2017 verlobte, erklärte der Kensington-Palast, dass Meghan die britische Staatsbürgerschaft beantragen würde – ein Prozess, der mehrere Jahre dauert. Doch nach ihrem Umzug aus Grossbritannien im März 2020 gab sie dieses Vorhaben auf.

Die Sussexes sind bekanntlich eng mit Prinzessin Eugenie und ihrem Mann befreundet, die in ihrer Netflix-Doku-Serie «Harry & Meghan» 2022 auftraten. Letztes Jahr wurde bereits bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan nach den Invictus Games in Deutschland einen «romantischen dreitägigen Aufenthalt» in Portugal genossen hätten. Das Paar soll von Düsseldorf nach Lissabon geflogen sein, bevor es eine Stunde südlich nach Melides reiste.

Gäste schätzen diskrete Reisen

Jose Santos, Leiter des Tourismusverbands Alentejo, bestätigte gegenüber der «Daily Mail», dass die Sussexes einen «kurzen Aufenthalt» in der Luxussiedlung genossen. «Wir haben keine Ahnung, wie viele Menschen aus den Bereichen Kino, Königshaus, Kunst, Design und Mode uns besuchen – genau, weil sie diskrete Reisen schätzen, was sie im Alentejo wie nirgendwo sonst in Europa finden», sagte er.