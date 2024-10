Prinz Harry verrät ein optisches Detail über seine beiden Kinder Archie und Lilibet: Sie haben das dicke Haar von Mutter Meghan geerbt. Was die Farbe betrifft, so drückt das rote «Spencer-Gen» erstaunlich stark durch.

Saskia Schär

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) halten ihre Kinder grösstenteils aus der Öffentlichkeit raus. Bilder gibt es so gut wie keine, lediglich in ihrer Netflix-Serie von 2022 konnte man hin und wieder einen kleinen Blick auf Archie (5) und sein kleines Schwesterchen Lilibet (3) erhaschen. Doch auch das ist bereits wieder zwei Jahre her und bekannterweise wachsen Kinder in diesem jungen Alter besonders schnell.

Wer also wissen will, wie Archie und Lilibet im Jahr 2024 aussehen, die sind auf die Aussagen der Eltern angewiesen. Bei den Wellchild Awards, einer Wohltätigkeitsveranstaltung Ende September, hat sich Prinz Harry genau zu solch einer hinreissen lassen und erklärt, dass Archie und Lili mit den kräftigen Haaren von Meghan «gesegnet» sind. Das berichtet das «Hello»-Magazin. Zudem seien die Haare der dreijährigen Lili schon bald so lang, dass sie sich drauf setzen könne.

«Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark»

Während Prinz Harry bei dem Event der Wohltätigkeitsveranstaltung in London weilte, schaute seine «wundervolle Frau Meghan» zu Hause nach dem Rechten und hatte dabei laut dem Magazin alle Hände voll zu tun. Dies, weil sie nicht nur auf die beiden Kinder, sondern auch auf, wie Prinz Harry witzelte, die drei noch nicht ganz stubenreinen Hunde, sowie auf die Hühner schauen musste.

Einen witzigen Spruch erlaubte sich Prinz Harry auch Anfang 2023, als er in der US-Sendung «The Late Show with Stephen Colbert» war und bereits da über die Haarpracht seiner Kinder sprach, die zu seinem grossen Erstaunen in Rot daherkommt. «Das Spencer-Gen ist sehr, sehr stark. Ich habe zu Beginn meiner Beziehung mit Meghan wirklich gedacht, dass das Rotschopf-Gen auf keinen Fall gegen die Gene meiner Frau ankommen würde, wenn wir Kinder haben – aber ich habe mich geirrt!»

Mit den roten Haaren sind Archie und Lilibet in guter Gesellschaft. So hatten sämtliche Geschwister ihrer verstorbenen Grossmutter Lady Diana (1961-1997) – Lady Jane Fellowes (67), Lady Sarah McCorquodale (69) und Earl Spencer (60) – in jungen Jahren rote, respektive rot-blonde, Haare.