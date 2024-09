Kurz zusammengefasst Prinz Harry feierte seinen 40. Geburtstag ruhig mit Familie

Harry veranstaltete ein glamouröses Dinner mit prominenten Gästen

Das Dinner kostete bis zu 130 Franken pro Hauptgang Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

An seinem 40. Geburtstag am vergangenen Sonntag freute sich Prinz Harry (40) nicht nur über die zusätzlichen acht Millionen Franken, die er aus dem Erbe seiner Ur-Grossmutter bekommt, sondern auch über eine ruhige Zeit mit seinen Liebsten.

Wie Richard Mineards, seines Zeichens Journalist und Nachbar von Harry und Meghan in Montecito, der «Bild» im Vorfeld verriet, habe der Royal keine ausufernde Party geschmissen. «Harry feiert seinen Geburtstag heute ganz ruhig in seinem 14-Millionen-Dollar-Anwesen. Mit dabei sind lediglich Meghan und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet», sagte Mineards.

Luxuriöses Restaurant mit einzigartiger Aussicht

Später allerdings soll sich der britische Prinz aber dann doch nicht lumpen haben lassen. Harry habe sich mittlerweile ein eigenes Umfeld von Freunden in seiner neuen Heimat aufgebaut und die habe der Royal so richtig verwöhnt, wie Mineards verriet: «Er hat ein glamouröses Dinner im ‹Stonehouse Restaurant› auf der San Ysidro Ranch geplant. Zur Feier sollen unter anderem Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres eingeladen sein.»

Prinz Harry feierte am Sonntag seinen 40. Geburtstag mit seiner Frau Herzogin Meghan ... Foto: AFP 1/6

Für sein prominentes Umfeld soll Harry den sogenannten «Fireside Room» gemietet haben, der Platz für dreissig Personen und wunderschöne Ausblicke in die Natur rund um Montecito bietet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Menü kann sich auch sehen lassen. Ein Teil des Gemüses und der Kräuter stammen aus dem hauseigenen Bio-Garten. Vorspeisen beginnen bei 25 Franken, Hauptgänge bewegen sich zwischen 50 Franken für Fisch und Vegi-Gerichte und 130 Franken für ein Hohrückensteak. Harry, Meghan und ihre Freunde scheinen die Geburtstag-Feier also durchaus genossen zu haben.

Harrys Familie gratulierte

Zum runden Geburtstag gratulierte sogar die königliche Familie dem abtrünnigen Royal auf Instagram. Auf dem Account seines Vaters König Charles III. (75) und dem seines Bruders Prinz William (42) waren Glückwünsche an den Herzog von Sussex zu finden. Mineards meint sogar zu wissen, dass das Oberhaupt der Windsors seinen Sohn persönlich angerufen habe. «Von William und Kate wird dagegen sicherlich nichts dergleichen kommen, wenn man bedenkt, was Harry über sie in seinem Buch oder in der Netflix-Doku gesagt hat», so der Harry-Nachbar weiter.