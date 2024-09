Prinz Harry feiert eine Party zu seinem 40. Geburtstag mit einem Wochenendtrip mit den engsten Freunden. Ehefrau Meghan muss derweil zu Hause bleiben und auch Bruder William ist nicht mit dabei. Wirds so wild wie 2012 in Las Vegas?

Kurz zusammengefasst Für seine Geburtstagsparty reist Harry ohne Meghan in die Berge

Der Trip erinnert an 2012, als Harry seinem Ruf in Vegas schadete

Sein Fest zum 30. Geburtstag organisierte noch Bruder William

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Am kommenden Samstag feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Und zu diesem Anlass solls eine grosse Party für den Prinzen geben. Jedoch nicht mit dabei: seine Ehefrau Meghan (43).

Wie die «Sun» berichtet, feiert Harry zwar zuerst im kleinen Kreis mit Meghan und den zwei Kindern Archie (5) und Lilibet (3) in ihrer 11-Millionen-Villa im kalifornischen Montecito, lässt danach aber für die grosse Party die Familie zu Hause. Demnach reist er für ein Wochenende mit den engsten Kumpels in die Berge, während Meghan in Kalifornien bleiben und auf die Kinder schauen soll.

Doch wie wild wird die Geburtstagsparty im Ausland? Die Reise erinnert an 2012, als Harry mit Freunden nach Las Vegas reiste und es dort ordentlich krachen liess. Damals feierten sie in Vegas feuchtfröhliche Partys und wohnten in einem VIP-Bungalow im Nevada Ressort. Von Fotografen wurde der Prinz damals aber erwischt, wie er von einer leicht bekleideten Dame umarmt wurde.

Prinz Harry feiert seinen 40. Geburtstag mit einem Wochenend-Trip mit den engsten Freunden. Foto: Kirsty Wigglesworth 1/8

Diese Bilder sorgten in England für ordentlich Aufregung. Denn dem Ruf von Harry und der gesamten Königsfamilie wurde enorm geschadet und es gab Sicherheitsbedenken, wie gut der Prinz auf seinem Partytrip in die Glücksspielmetropole wirklich bewacht wurde.

Ohne Prinz William

12 Jahre später dürfte die Party jetzt etwas ruhiger zu- und hergehen. Und sie dürfte vor allem auch einen starken Kontrast zur Party zu Harrys 30. Geburtstag vor 10 Jahren sein. Damals organisierte sein Bruder Prinz William (42) ein grosses Fest im Clarence House in London. Mittlerweile haben die Brüder ein zerrüttetes Verhältnis; seit Harry in die USA ausgewandert ist und seine royalen Pflichten aufgegeben hat, sollen sie kaum noch miteinander gesprochen haben. Trotz gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit.

Geniessen wird Prinz Harry sein Fest zum 40. Geburtstag trotzdem. Auch wenn Bruder William und Ehefrau Meghan nicht daran teilhaben werden.