Prinzessin Kate verkündete mit einem rührenden Video auf Instagram, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. Hinter der Kamera stand Will Warr. Doch wer ist der Mann, der die Royals so szenisch und romantisch inszenierte?

Kurz zusammengefasst Prinzessin Kate beendet präventive Chemotherapie

Das Video zeigt die Royals in ungewohnter Privatheit

Verantwortlich für die szenischen Aufnahmen im Video ist Will Warr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Alltagsaufnahmen einer glücklichen Familie, ein verliebtes Elternpaar, eine strahlende Prinzessin Kate (42). In einem Video, das Hollywood-Standard hat, verkündet die Ehefrau von Prinz William (42) auf Instagram, dass die ihre präventive Chemotherapie beendet hat.

Das Video ist ungewohnt privat, beinahe intim. Prinzessin Kate spricht aus dem Off über den Weg, der vor ihr liegt, und ihre Verbundenheit zu anderen Krebspatienten. Dazu erklingen melancholische Klänge, Kinderlachen, die Stimmen von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), und Szenen, die wirken, als wären sie mit einer Super-8-Kamera gefilmt.

Die Royals so privat wie nie

Die Bilder entstanden in der Natur, auf dem Land in Norfolk, fernab vom hektischen Alltag. Romantisch und verspielt inszeniert zeigen sich die Royals unglaublich nahbar.

Prinzessin Kate verkündete auf Instagram, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat. Foto: AFP 1/7

Zu verdanken ist diese Nähe nicht nur der Offenheit von Prinzessin Kate und Prinz William, sondern auch Will Warr (34), dem Videografen.

Will Warr hat sonst einen anderen Fokus im Job

Warr ist ein Filmemacher aus London, der eigentlich für seine Essensvideos bekannt ist. Normalerweise reist der Londoner mit seinem Kumpel Jesse Burgess (33) um die Welt, um für den Youtube-Kanal «Topjaw» die besten Restaurants zu finden. Zu seinen Kunden gehörten schon Red Bull und Uber Eats, aber auch der Elektrogeräte-Hersteller Miele und die Sportmarke Puma.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass Will Warr auch ein Händchen für zarte Szenen wie jene in Prinzessin Kates Video hat, kommt nicht von ungefähr. Er filmte bereits viele Hochzeiten und arbeitete in der Vergangenheit auch schon für die Royals. So kreierte er ein Video zum 10. Hochzeitstag von Prinz William und Prinzessin Kate und durfte die Royals sogar bei der Krönung von König Charles III. (75) begleiten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Es ist immer eine Ehre, Filme für den Prinzen und die Prinzessin von Wales zu produzieren, aber dieser war besonders ergreifend. Vielen Dank an die Prinzessin von Wales, dass sie mir dieses Video anvertraut hat», schreibt Warr auf Instagram zu seinem neuesten Projekt mit Prinzessin Kate.

Sein Traum: Eine eigene Netflix-Show

Mit seiner Ehefrau Sarah und dem einjährigen Sohn Frederick wohnt Will Warr in London. Und der Filmemacher hat noch grosse Pläne für die Zukunft: «Mein Traum ist es, eines Tages eine eigene Netflix-Show zu haben», gesteht er gegenüber der «Financial Times».