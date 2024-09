Prinzessin Kate hat Chemotherapie abgeschlossen

1/6 Prinzessin Kate veröffentlichte ein neues Video.

In einem sehr persönlichen Video, das der Kensington-Palast am Montagabend veröffentlichte, gibt Prinzessin Kate (42) bekannt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. Die Prinzessin von Wales gibt darin ihrer Erleichterung Ausdruck.

«Der Sommer geht zu Ende, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben», so die Prinzessin im Video, das sie mit Prinz William (42) und den drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) bei einem Ausflug im Wald zeigt.

«Unglaublich hartes Jahr»

Dieses Jahr sei «unglaublich hart» gewesen, so Kate. «Das Leben, wie man es kennt, kann sich von einem Augenblick auf den anderen ändern», sagt sie mit emotionaler Stimme in einer Sequenz, die mit trauriger Musik unterlegt ist.

Im März dieses Jahres gab Prinzessin Kate bekannt, dass sie sich einer Krebstherapie unterziehen müsse und sich darum aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Ihre gesundheitlichen Probleme begannen im Januar, als sie wegen einer Bauchoperation ins Spital musste.

Catherine nimmt wieder öffentliche Termine wahr

Nachdem sie diesen Sommer bereits wieder vereinzelt öffentlich auftrat – das erste Mal winkte sie bei der «Trooping the Colour»-Parade wieder vom Balkon, später sorgte sie beim Männerfinal am Tennisturnier in Wimbledon für Standing Ovations – soll Catherine im weiteren Verlauf des Jahres noch weitere Termine wahrnehmen. So hat die Prinzessin vor, Gedenkveranstaltungen im November oder die alljährlichen Weihnachtskonzerte zu besuchen.

Das neuste Update zum Gesundheitszustand von Prinzessin Kate tönt zwar durchaus positiv, jedoch lässt der Palast auch durchblicken, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschliessend klar ist, ob Kate tatsächlich komplett krebsfrei ist. «Mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung ist lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt», sagt Kate. Die Erfahrung habe ihr trotz der harten Zeiten «ein neues Gefühl der Hoffnung und eine neue Wertschätzung des Lebens» gegeben.

Ihre Erfahrung mit Krebs beschreibt die dreifache Mutter als «komplex, beängstigend und unvorhersehbar». Sie zeigt sich verletzlich: «Durch Demut wird man auch mit der eigenen Verletzlichkeit konfrontiert, und zwar auf eine Art und Weise, die man nie zuvor in Betracht gezogen hat, und bekommt dadurch eine neue Perspektive auf alles.»