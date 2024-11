Am «Remembrance Day» hat Prinz Harry für eine Überraschung gesorgt: In seinem Namen wurden Süssigkeiten an Kinder von verstorbenen Militärangehörigen verteilt. Bereits zuvor hatte er sich mit einem Brief an die jungen Angehörigen gewandt.

Prinz Harry sendete am «Remembrance Sunday» Süssigkeiten an trauernde Kinder

1/5 Prinz Harry überraschte trauernde Kinder der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers am «Remembrance Sunday» mit Süssigkeiten. Foto: IMAGO

Auf einen Blick Prinz Harry überrascht trauernde Kinder mit Süssigkeiten am Remembrance Sunday

Er schrieb einen emotionalen Brief und würdigte ihre Opfer

Prinz Harry (40) hat trauernde Kinder, die am «Remembrance Sunday» zusammen mit der Wohltätigkeitsorganisation Scotty's Little Soldiers am Londoner Kriegsdenkmal Cenotaph vorbeimarschierten, mit Tüten voller Süssigkeiten überrascht. Der Herzog von Sussex ist weltweiter Botschafter der Organisation, die 2010 von der Armeewitwe Nikki Scott gegründet wurde, um trauernde Kinder und junge Soldaten zu unterstützen. Ihr Ehemann und Vater ihrer beiden Kinder, Corporal Lee Scott, war 2009 in Afghanistan gestorben.

Rund 100 Mitglieder der Wohltätigkeitsorganisation, darunter 53 Kinder und Jugendliche, nahmen am 10. November am Marsch der Royal British Legion am Cenotaph teil. Die Kinder wurden von einem Elternteil oder Betreuer begleitet und trugen laut der Organisation gelb-schwarze Schals, damit sie sich «in ihrer Trauer vereint und als Teil von Scottys unterstützender Gemeinschaft» fühlten.

In einem Brief würdigte er die Opfer und die Angehörigen

Über das langjährige Engagement des Prinzen sagte Nikki Scott laut «Daily Mail»: «Er steht in regem Kontakt. Er hat den Kindern heute auch Süssigkeiten geschickt. Sie alle haben Süssigkeiten von Prinz Harry in ihren Taschen.» Scotty's hat in diesem Jahr bisher mehr als 700 trauernde Kinder und junge Militärangehörige unterstützt und hat sich das langfristige Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich mehr als 1000 Kinder zu unterstützen.

Am Donnerstag hatte Prinz Harry bereits einen Brief an die Kinder von Scotty's Little Soldiers geschrieben, in dem er erklärte, er «verstehe die Schwere», die mit dem Verlust eines Elternteils in jungen Jahren verbunden sei. Er war selbst erst zwölf Jahre alt, als seine Mutter Diana (1961–1997) bei einem Autounfall starb. In dem Brief betonte er, dass er sich am «Remembrance Day» «einen Moment Zeit nehmen wolle, um über die tiefe Bedeutung dieses Anlasses und darüber, was er für jeden von Ihnen bedeutet, nachzudenken». An dem Tag würde nicht nur an die «ausserordentlichen Opfer unserer Soldaten» erinnert, sondern man erkenne auch an, «welche Auswirkungen diese Opfer auf ihre Familien haben, insbesondere auf solche wie eure».

Laut Harry trägt jeder der Briefempfänger «eine einzigartige Geschichte in sich, die geprägt ist vom Mut eines Elternteils, der unserem Land gedient hat». Er fügte hinzu: «Ich verstehe vielleicht besser als die meisten, wie schwer es ist, in jungen Jahren einen Elternteil zu verlieren.» Es könne «überwältigend und einsam» sein. «Doch inmitten dieses Kummers finden wir Kraft in der Liebe und den Erinnerungen, die zurückbleiben, und ich habe gesehen, wie Gemeinschaften wie eure tiefen Trost und Heilung bieten können.»

Er schloss seinen Brief mit den Worten: «Eure Widerstandskraft ist ein Beweis für das Vermächtnis eurer Lieben, und ich habe volles Vertrauen in eure Fähigkeit, sie stolz zu machen und hell in der Welt zu leuchten.» Bereits in den vergangenen Jahren hatte Harry zum «Remembrance Day» Briefe geschrieben.